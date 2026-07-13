[En Directo] Comisión ministerial presenta avances de la auditoría integral a la mina Cobre Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Comisión de Alto Nivel encargada de analizar los resultados de la auditoría integral de la mina Cobre Panamá ofrece este lunes 13 de julio una actualización sobre el avance de ese proceso.

La información es presentada en una conferencia de prensa convocada por el Gobierno en el Salón de la Fama y Museo del Deporte Panameño, en Amador.

En la actividad participan el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, quienes forman parte de la Comisión de Alto Nivel que evalúa los resultados de la auditoría integral de la mina.

La Prensa transmite en directo la conferencia de prensa a través de su sitio web y sus plataformas digitales.