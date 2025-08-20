En directo: el ministro Felipe Chapman sustenta en la Asamblea el presupuesto 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champan, acudió este miércoles 20 de agosto a la Asamblea Nacional para presentar y sustentar el proyecto de presupuesto de 2026 ante la Comisión de Presupuesto, por un monto de $34,901 millones.

El presupuesto proyectado representa un incremento de $4,181 millones respecto al modificado de 2025, impulsado principalmente por obligaciones ineludibles del Estado como el pago de deuda, intereses, y aportes extraordinarios a la Caja del Seguro Social (CSS).

En materia de inversión pública, el presupuesto contempla $11,151 millones, lo que representa un aumento del 26% con respecto a 2025 y 12% del PIB.

De este monto, $8,604 millones corresponden a inversión física, y el resto se destina a programas sociales como “120 a los 65”, “Ángel Guardián”, proyectos de infraestructura, logística y equidad territorial.