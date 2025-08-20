Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    COMISIÓN DE PRESUPUESTO

    En directo: el ministro Felipe Chapman sustenta en la Asamblea el presupuesto 2026

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    En directo: el ministro Felipe Chapman sustenta en la Asamblea el presupuesto 2026
    Comisión de Presupuesto de la Asamblea. El ministro de Economía y Finanzas, Guillermo Chapman, está sustentando el presupuesto del Estado. LP/Ohigginis Arcia

    El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Champan, acudió este miércoles 20 de agosto a la Asamblea Nacional para presentar y sustentar el proyecto de presupuesto de 2026 ante la Comisión de Presupuesto, por un monto de $34,901 millones.

    El presupuesto proyectado representa un incremento de $4,181 millones respecto al modificado de 2025, impulsado principalmente por obligaciones ineludibles del Estado como el pago de deuda, intereses, y aportes extraordinarios a la Caja del Seguro Social (CSS).

    En materia de inversión pública, el presupuesto contempla $11,151 millones, lo que representa un aumento del 26% con respecto a 2025 y 12% del PIB.

    De este monto, $8,604 millones corresponden a inversión física, y el resto se destina a programas sociales como “120 a los 65”, “Ángel Guardián”, proyectos de infraestructura, logística y equidad territorial.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más