Panamá destaca sus ventajas logísticas y comerciales para atraer inversiones en América

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Panamá reafirmó su posición como uno de los principales centros logísticos y de negocios del continente durante un panel organizado por el Atlantic Council, en el que autoridades gubernamentales, representantes del sector privado y líderes empresariales destacaron las fortalezas que convierten al país en un destino estratégico para las empresas multinacionales.

La actividad, titulada “Comercio y logística: la oportunidad para atraer inversiones en Panamá”, se desarrolló en el marco de la 56.ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En el encuentro participaron el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; la administradora electa de la Autoridad del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta; el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera; y el director general de Panamá Pacífico, Henry Kardonski.

Durante el panel, los participantes coincidieron en que la conectividad marítima, aérea y terrestre del país, sumada a un entorno favorable para la inversión y a la presencia de sedes regionales de compañías globales, fortalecen el papel de Panamá como una plataforma clave para el comercio, la logística y la expansión empresarial en América Latina.

Los expositores resaltaron además que estas ventajas competitivas continúan posicionando al país como uno de los principales destinos para la atracción de inversiones y el establecimiento de operaciones regionales de empresas internacionales.

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