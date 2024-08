En Panamá hay más de 6.5 millones de cuentas bancarias de depósito

Escuchar audio noticia

El número de cuentas bancarias de depósito de personas naturales aumentó 76.41% en una década, al pasar de 3.40 millones al cierre de octubre de 2013 a 6.01 millones en el mismo mes del año pasado, según el reciente estudio de bancarización de la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP).

En total, incluyendo personas naturales y jurídicas, al cierre de 2023 habían 6.2 millones de cuentas bancarias de depósito.

Los datos de la SBP indican que para el cierre de julio de 2024 estaban activas 6.5 millones de cuentas en total, de las cuales 237,056 son jurídicas y 6,27 son de personas naturales.

El informe del regulador bancario indica que el aumento en este tipo de cuentas se produjo principalmente en el año 2000, cuando se digitalizaron los pagos a pensionados y jubilados por el tema de la pandemia.

“Un elemento importante en esta dinámica fue el pago a pensionados y jubilados, de los cuales una parte importante no estaban bancarizados, y desde marzo de 2020 tienen una cuenta para recibir los pagos. Dicho proceso fue una acción para bancarizar a estos grupos, de modo que no tuvieran inconvenientes y que el cobro presencial de las pensiones no fuera un factor adicional de riesgo para ellos”, indica el reporte.

Además, el estudio revela que en los bancos, hay un volumen más alto de cuentas de ahorro por parte de mujeres, con el 51.54%, frente a 48.46% de hombres que poseen este producto bancario.

En junio de 2024, el Centro Bancario Internacional (CBI) registró un crecimiento interanual de 5.1% en el saldo de captaciones bancarias, alcanzando un volumen total de depósitos de $106,031 millones.

Los depósitos internos subieron 5.9% y sumaron $65,879 millones, mientras que los de origen extranjero aumentaron 3.7% para totalizar $40,152 millones.

Según la Superintendencia de Bancos, del total de los depósitos internos, $49,119 millones son de particulares (entre personas naturales y jurídicas).

Cajeros y sucursales bancarias Al cierre de octubre 2023, Panamá contaba con 559 sucursales bancarias y el número de cajeros totalizaba 2,418 en todo el país.





Mayor inclusión

El presidente José Raúl Mulino se reunió el lunes 26 de agosto con los miembros de la Asociación Bancaria Nacional y con la Superintendencia de Bancos que a partir del 15 de septiembre estará a cargo de Miltón Ayón, designado para este puesto por la actual administración.

“A mí me interesa mucho bancarizar al pueblo panameño; que todo panameño tenga derecho a una cuenta de banco”, expresó Mulino ante los líderes del sector bancario. “Ayúdenme a bancarizar al país”.

En Panamá ahora se pueden abrir cuentas con trámites simplificados, que son cuentas de ahorro que tienen requisitos mínimos y no pueden tener un saldo superior a los $1,000.

Además, estas cuentas entre depósitos y retiros mensuales acumulados no pueden exceder los $1,500.

Para abrir estas cuentas las personas solo necesitan una identificación, conformar un registro en el banco con sus datos y la información de su domicilio.

Según el acuerdo Acuerdo 001-2013 (Reglas para las cuentas de trámite simplificado), estas cuentas puedan ser abiertas en los establecimientos de los corresponsales no bancarios, lo que permite la expansión de estos productos.

Según el estudio de Índice de Inclusión Financiera de la firma Credicorp de Perú, que mide los servicios financieros de ocho países entre ellos Panamá, en los que entrevistó a 1,200 personas, 51% dijo que posee una tarjeta de débito, 63% tiene una billetera móvil o una aplicación para pagos digitales.

Además, se indica que 57% de las personas con productos financieros en Panamá, tienen una cuenta de ahorro o corriente, y 37% posee tarjeta de crédito.

El estudio también revela que 39% de las personas que están bancarizadas, usa billeteras móviles para realizar transacciones. Sin embargo, todavía 96% de las personas pagan en efectivo en Panamá, 24% dice que a través de tarjeta de débito y 16% en aplicaciones móviles de los bancos, mientras que 39% con billeteras.

En cuanto al ingreso por pago de sueldo que reciben, 25% de las personas encuestadas por Credicorp en Panamá dijo que por efectivo, 49% a través de una cuenta a su nombre, y 48% a través de una billetera móvil.

Los que reciben ingresos por venta de productos, la mayoría lo hace por una billetera digital con el 52%, por una cuenta bancaria el 39% y en efectivo el 38%.