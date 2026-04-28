Panamá, 28 de abril del 2026

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    Desarrollo económico

    En vivo. Café con La Prensa: las PYMES que transforman Panamá

    Redacción de La Prensa
    En vivo. Café con La Prensa: las PYMES que transforman Panamá

    Las micro, pequeñas y medianas empresas son uno de los sectores que transforman el país. En el Café con La Prensa de este martes 28 de abril se da un espacio de análisis y conversación sobre innovación, crecimiento y oportunidades para conquistar nuevos mercados.

    Entre los exponentes están Raúl Fernández, director de la Ampyme; Manuel Ferreira, director de asuntos económicos y analítica de la Cámara de Comercio; y Boris Wainberg, fundador de Buzz Advertising y Panamá Startups.

    El 70% del motor económico de nuestro país está en la empresa privada facturando más de $2 millones de dólares, sostiene Fernández.

    Qué necesita el emprendedor para poder desarrollarse

    Para Fernández la mayor barrera es el desconocimiento.

    “Siempre pensamos que es el financiamiento, el acceso al mercado, que nos sé vender. Pero no nos gusta estudiar hacer negocio. Nos gusta simplemente tener una idea y transformarla en dinero”, dijo.

    Para romper esa barrera del desconocimiento es que están los mentores, coach que ya saben cómo se hace negocio, sostiene Fernández.

    ¿De dónde consiguen la plata?

    El director de la Ampyme informó que decidieron trabajar con otras instituciones del Estado para poder abrir espacios del emprendedor.

    Redacción de La Prensa


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