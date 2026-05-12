Panamá, 12 de mayo del 2026

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    Reforma del código fiscal

    En vivo: continúa en la Asamblea debate sobre la ley de sustancia económica en Panamá

    Katiuska Hernández
    En vivo: continúa en la Asamblea debate sobre la ley de sustancia económica en Panamá
    Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas. LP/Elysée Fernández

    La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional continuará este martes 12 de mayo con el primer debate del proyecto de ley 641, que reforma el Código Fiscal e incorpora requisitos de “sustancia económica” para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. La iniciativa, impulsada por el Órgano Ejecutivo, forma parte de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente José Raúl Mulino hasta el próximo 5 de junio.

    Durante la jornada del lunes, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, defendió la propuesta ante los diputados y aseguró que la normativa busca fortalecer la posición internacional de Panamá sin renunciar al principio de territorialidad fiscal. “Panamá ha sido y seguirá siendo un centro de negocios internacional de primer nivel”, afirmó Chapman, al tiempo que sostuvo que la ley pretende atraer inversión de calidad, generar empleos y facilitar la salida del país de listas discriminatorias internacionales.

    Según el calendario de consultas de la comisión legislativa, este martes corresponderá el turno al sector privado, mientras que el miércoles participarán gremios y el jueves expertos en la materia. Cada representante tendrá hasta 15 minutos para presentar sus consideraciones sobre el proyecto, que ha generado preocupación en sectores empresariales y jurídicos por sus posibles efectos sobre la competitividad del país.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


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