En Vivo: Foro Visión analiza perspectivas, inversión y retos económicos de Panamá para el 2026

El foro pone sobre la mesa el rol de la infraestructura estratégica, el Canal de Panamá, la conectividad logística, la inversión y el perfil financiero del país en el escenario regional e internacional.

Con la participación de autoridades gubernamentales, representantes de organismos multilaterales y ejecutivos de empresas clave para el desarrollo nacional, este martes 27 de enero se celebra el Foro Visión Panamá 2026: Perspectivas, inversión y retos económicos para el desarrollo del país, organizado por Unibank y Club La Prensa y con el patrocinio también de Internacional de Seguros y Delta.

El encuentro, que se desarrolla desde las 8:00 a.m. en el Hotel Sheraton, Gran Barú, tiene como objetivo analizar cómo se proyecta Panamá en el contexto económico regional e internacional, así como identificar los principales desafíos y oportunidades en materia de inversión, logística, conectividad y ejecución de grandes proyectos estratégicos.

La agenda está dividida en dos bloques temáticos. El primero se enfoca en el análisis interno y externo, la macroeconomía y la percepción internacional del país, con las intervenciones de José Ramón Icaza, ministro para Asuntos del Canal de Panamá y secretario de Metas; Juan Pablo Uribe, director de la División para Centroamérica y República Dominicana del Banco Mundial; y Natalia O’Byrne, directora senior de Ratings Corporativos para América Latina de Fitch Ratings.

El segundo bloque aborda la logística, la conectividad y los grandes proyectos de inversión, con la participación de José Antonio Ruiz, gerente general de Tocumen, S.A., y Ricaurte “Catín” Vásquez, administrador del Canal de Panamá, quienes analizarán el papel de estas infraestructuras en la competitividad y el crecimiento económico de Panamá.