Panamá, 28 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    En vivo - Panamá acoge el ‘Davos latinoamericano’ con varios líderes de la región

    Redacción de La Prensa
    En vivo - Panamá acoge el ‘Davos latinoamericano’ con varios líderes de la región
    La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, bautizado como el Davos latinoamericano, arranca este miércoles 28 de enero. LP Jancarlo Mendoza

    La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe arranca este miércoles con la participación de ocho jefes de Estado y de Gobierno, en un espacio que busca repensar el posicionamiento de la región en el escenario global.

    Entre los mandatarios que intervendrán en el foro figuran José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast, presidente electo de Chile, Rodrigo Paz (Bolivia) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

    El encuentro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto con el Gobierno de Panamá, se extenderá hasta este jueves y reunirá a más de 2,500 líderes políticos, económicos y académicos de distintas partes del mundo.

    También participarán representantes de organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, además de los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

    De acuerdo con CAF, el foro abordará los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover, a través del diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad regional.

    El desarrollo de este encuentro, conocido como el “Davos latinoamericano”, podrá seguirse a través de La Prensa.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tercer pago del PASE-U 2025: Ifarhu detalla puntos de pago para hoy 27 de enero. Leer más
    • Estados Unidos enviará cuatro helicópteros Black Hawk a Panamá para ejercicios de entrenamiento conjunto. Leer más
    • Potabilizadora de Chilibre suspenderá operaciones este fin de semana por trabajos técnicos. Leer más
    • Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero. Leer más
    • Ordenan la aprehensión del exvicepresidente José Gabriel Carrizo. Leer más
    • Playa Prieta reabre con nuevo nombre y reglas en el Casco Antiguo. Leer más
    • PASE-U 2025: estos son los requisitos para cobrar el último pago, según el Ifarhu. Leer más