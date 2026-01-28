En vivo - Panamá acoge el ‘Davos latinoamericano’ con varios líderes de la región

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La segunda edición del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe arranca este miércoles con la participación de ocho jefes de Estado y de Gobierno, en un espacio que busca repensar el posicionamiento de la región en el escenario global.

Entre los mandatarios que intervendrán en el foro figuran José Raúl Mulino (Panamá), Gustavo Petro (Colombia), Andrew Holness, primer ministro de Jamaica, Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast, presidente electo de Chile, Rodrigo Paz (Bolivia) y Bernardo Arévalo (Guatemala).

El encuentro, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) junto con el Gobierno de Panamá, se extenderá hasta este jueves y reunirá a más de 2,500 líderes políticos, económicos y académicos de distintas partes del mundo.

También participarán representantes de organismos internacionales como la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Europea, la OCDE, la OPEP y la Cepal, además de los premios Nobel de Economía 2024 y 2025, James Robinson y Philippe Aghion.

De acuerdo con CAF, el foro abordará los principales desafíos y oportunidades de América Latina y el Caribe, con el objetivo de promover, a través del diálogo, soluciones que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad regional.

El desarrollo de este encuentro, conocido como el “Davos latinoamericano”, podrá seguirse a través de La Prensa.