Debate abierto
En vivo: Panamá debate en la ONU sobre la seguridad marítima, el Canal y el comercio mundial
11 ago 2025 - 02:02 PM
Panamá liderará este lunes 11 de agosto un debate de alto nivel titulado: ‘Protección Marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para hacer frente a los nuevos desafíos’, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad marítima internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU que preside todo este mes de agosto como país miembro.
