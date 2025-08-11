En vivo: Panamá debate en la ONU sobre la seguridad marítima, el Canal y el comercio mundial

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Panamá liderará este lunes 11 de agosto un debate de alto nivel titulado: ‘Protección Marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para hacer frente a los nuevos desafíos’, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad marítima internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU que preside todo este mes de agosto como país miembro.

El director de Interpol indica que hay amenazas marítimas efectuadas por redes internacionales.

Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal(Interpol) alerta sobre las acciones como pirateías y otros ataques y amenazas que ponen en peligro las vidas de los trabajadores del mar y afectan las cadenas de suministro mundiales.

El administrador de la ACP asegura que el Canal permanecerá como una ruta segura y eficiente para el mundo.

El Canal de prepara para un tránsito más verde, más sostenible y preparado para las necesidades del planeta, indica el administrador de la ACP.

El administrador de la ACP indica que el proyecto de construcción del embalse en Río Indio no avanza de forma aislada sino que forma parte de un proyecto del país para garantizar el recurso hídrico para la población y la vía.

Se anticipa que al cierre del año fiscal 2025 el 53% de los ingresos del Canal serán de la ampliación de la vía interoceánica, resalta Vásquez.

El administrador de la ACP destaca el manejo eficiente del Canal de Panamá en más de 25 años bajo la administración panameña y resalta la conclusión de la ampliación de la vía interoceánica. “Esto aumentó en 50% el volumen de carga con 13 mil 500 tránsitos que se mantienen”.

“Se confirma que el Canal de panamá se encuentra al servicio de la humanidad”, destaca el administrador de la ACP

Vásquez ratifica la neutralidad del Canal de Panamá. “Esta neutralidad proporciona estabilidad al comercio global”, indica.

Domínguez indica que también avanzan en acuerdos y tratados para agilizar la descarbonización del transporte marítimo a la vez que trabajan continuamente para mejorar la seguridad de la gente del mar.

Domínguez describe los distintos retos y riesgos que enfrenta la industria marítima y las embarcaciones.

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional inicia su ponencia en el debate especial sobre seguridad marítima en la ONU.

Llega el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino para presidir la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU.

Se trata de un debate abierto de alto nivel sobreSeguridad Marítima: Prevención, Innovación y Cooperación Internacional, que será presidido por el presidente,José Raúl Mulino, y el ministro de Relaciones Exteriores,Javier Martínez -Acha Vásquez.