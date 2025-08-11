Panamá, 11 de agosto del 2025

    Debate abierto

    En vivo: Panamá debate en la ONU sobre la seguridad marítima, el Canal y el comercio mundial

    Katiuska Hernández
    11 ago 2025 - 02:02 PM
    Consejo de Seguridad de la ONU debate sobre la seguridad marítima con la presidencia de Panamá.

    Panamá liderará este lunes 11 de agosto un debate de alto nivel titulado: ‘Protección Marítima: prevención, innovación y cooperación internacional para hacer frente a los nuevos desafíos’, relativo al mantenimiento de la paz y la seguridad marítima internacional en el Consejo de Seguridad de la ONU que preside todo este mes de agosto como país miembro.

    El director de Interpol indica que hay amenazas marítimas efectuadas por redes internacionales.

    Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal(Interpol) alerta sobre las acciones como pirateías y otros ataques y amenazas que ponen en peligro las vidas de los trabajadores del mar y afectan las cadenas de suministro mundiales.

    Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal(Interpol), al turno en la palabra durante el debate sobre seguridad marítima.

    Valdecy Urquiza, secretario general de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

    El administrador de la ACP asegura que el Canal permanecerá como una ruta segura y eficiente para el mundo.

    Más de 100 mil embarcaciones navegan por los mares moviendo 80% del comercio mundial, el Canal ahorra a cada buque miles de millas en navegación, menciona Vásquez en el Consejo de Seguridad de la ONU.

    El cruce de embarcaciones por el Canal de Panamá es un punto clave para el mercado de combustible marino. Cortesía ACP

    El Canal de prepara para un tránsito más verde, más sostenible y preparado para las necesidades del planeta, indica el administrador de la ACP.

    El administrador de la ACP indica que el proyecto de construcción del embalse en Río Indio no avanza de forma aislada sino que forma parte de un proyecto del país para garantizar el recurso hídrico para la población y la vía.

    Se anticipa que al cierre del año fiscal 2025 el 53% de los ingresos del Canal serán de la ampliación de la vía interoceánica, resalta Vásquez.

    El administrador de la ACP destaca el manejo eficiente del Canal de Panamá en más de 25 años bajo la administración panameña y resalta la conclusión de la ampliación de la vía interoceánica. “Esto aumentó en 50% el volumen de carga con 13 mil 500 tránsitos que se mantienen”.

    “Se confirma que el Canal de panamá se encuentra al servicio de la humanidad”, destaca el administrador de la ACP

    Vásquez ratifica la neutralidad del Canal de Panamá. “Esta neutralidad proporciona estabilidad al comercio global”, indica.

    Inicia su exposición el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez.

    El adminsitrador del canal de Panamá, Ricaurte Vásquez

    Domínguez indica que también avanzan en acuerdos y tratados para agilizar la descarbonización del transporte marítimo a la vez que trabajan continuamente para mejorar la seguridad de la gente del mar.

    Domínguez describe los distintos retos y riesgos que enfrenta la industria marítima y las embarcaciones.

    Más de 150 casos de piratería y robo de buques se registron en el año 2024 alertó el panameño Arsenio Domínguez, quien preside la OMI.

    Arsenio Domínguez, secretario general de la OMI

    Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional inicia su ponencia en el debate especial sobre seguridad marítima en la ONU.

    El presidente de la República, José Raúl Mulino, inicia la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

    El presidente José Raúl Mulino presidente el Consejo de Seguridad de la ONU.

    Llega el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino para presidir la sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU.

    Se trata de un debate abierto de alto nivel sobreSeguridad Marítima: Prevención, Innovación y Cooperación Internacional, que será presidido por el presidente,José Raúl Mulino, y el ministro de Relaciones Exteriores,Javier Martínez -Acha Vásquez.

    Hola buenos días aquí podrás seguir en vivo el debate sobre seguridad marítima e internacional liderado por Panamá en el Consejo de Seguridad de la ONU.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

