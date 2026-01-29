Panamá, 29 de enero del 2026

    En vivo - Panamá debate los retos de la región en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026

    Redacción de La Prensa
    Foro Económico Internacional 2026, organizado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en la ciudad de Panamá. 28 de enero de 2026. Foto: LP/ Alexander Arosemena

    El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno de Panamá, reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión en un espacio de alto nivel para analizar los desafíos más urgentes de la región.

    El encuentro busca generar, a través del diálogo, propuestas que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad de América Latina y el Caribe.

    De acuerdo con CAF, el foro representa una oportunidad única para mostrarle al mundo una región dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como parte de la solución a los grandes retos globales.

    El desarrollo de este encuentro, conocido como el “Davos latinoamericano”, podrá seguirse en vivo a través del sitio web de La Prensa.

    Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 en el Panama Convention Center de Amador. LP/Anel Asprilla

    Redacción de La Prensa


