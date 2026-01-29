En vivo - Panamá debate los retos de la región en el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, en alianza con el Gobierno de Panamá, reúne a empresarios, líderes influyentes y tomadores de decisión en un espacio de alto nivel para analizar los desafíos más urgentes de la región.

El encuentro busca generar, a través del diálogo, propuestas que impulsen el crecimiento económico, la inclusión social y la competitividad de América Latina y el Caribe.

De acuerdo con CAF, el foro representa una oportunidad única para mostrarle al mundo una región dinámica, innovadora y con el potencial de consolidarse como parte de la solución a los grandes retos globales.

El desarrollo de este encuentro, conocido como el “Davos latinoamericano”, podrá seguirse en vivo a través del sitio web de La Prensa.