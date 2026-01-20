En vivo: Visión Chiriquí 2026; las proyecciones económicas en esta región del país

Retos como la diversificación económica se convierten en impulso para el occidente del país. En Visión Chiriquí 2026 se analizan las proyecciones para una provincia conectada, productiva y competitiva.
Infraestructura moderna, rutas logísticas eficientes y agroexportaciones en pleno crecimiento, junto con la inversión privada y pública, generan nuevas oportunidades de negocios.
Este foro cuenta con la participación de Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí; Ismael González, director general del Puerto Barú en David; y Felipe Rodríguez, director del Centro de Competitividad de la Región Occidental.
Los panelistas analizarán las proyecciones económicas de Panamá con énfasis en el occidente del país.