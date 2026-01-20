Panamá, 20 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Foro

    En vivo: Visión Chiriquí 2026; las proyecciones económicas en esta región del país

    Redacción de La Prensa
    En vivo: Visión Chiriquí 2026; las proyecciones económicas en esta región del país

    Retos como la diversificación económica se convierten en impulso para el occidente del país. En Visión Chiriquí 2026 se analizan las proyecciones para una provincia conectada, productiva y competitiva.

    Infraestructura moderna, rutas logísticas eficientes y agroexportaciones en pleno crecimiento, junto con la inversión privada y pública, generan nuevas oportunidades de negocios.

    Este foro cuenta con la participación de Jorge Tovar, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias, Agricultura y Turismo de Chiriquí; Ismael González, director general del Puerto Barú en David; y Felipe Rodríguez, director del Centro de Competitividad de la Región Occidental.

    Los panelistas analizarán las proyecciones económicas de Panamá con énfasis en el occidente del país.

    Redacción de La Prensa

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Técnico de Bolivia dice que la selección de Panamá es ‘de muchísimo respeto’. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • IMA anuncia agroferias este 20 de enero: conozca los puntos de venta. Leer más
    • La cadena completa del caso de peculado en la Autopista Arraiján-La Chorrera: poder, empresa y control fallido. Leer más
    • Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Leer más
    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • Chilibre, el corregimiento pobre del distrito capital que quedó fuera de las partidas extraordinarias del MEF. Leer más