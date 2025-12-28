ENA acelera estudios para ampliar los corredores Norte, Sur y Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) adelanta gestiones para ampliar los corredores Norte y Sur. En el caso del Corredor Norte, se adjudicó el contrato para obtener el concepto de la ampliación entre los intercambiadores de Patacón y la Transístmica, en el sector de San Miguelito.

De acuerdo con los documentos publicados por ENA, la idea es aumentar la vialidad en ese sector, incluyendo los accesos y salidas del segmento del Corredor Norte que conecta con la autopista Panamá-Colón.

ENA ya solicitó información a consultores especializados para determinar las bases de una futura licitación para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto, que busca descongestionar la vía en las horas de mayor tráfico.

Igualmente, se contrató una estrategia legal para determinar la viabilidad del financiamiento que requiere la empresa estatal para pagar los proyectos de ampliación, incluyendo la conexión del Corredor Norte con el acceso este del cuarto puente.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) buscaría ampliar el Corredor Norte entre los intercambiadores de Patacón y la Transístmica, en San Miguelito.

Hay que recordar que la concesión del Corredor Norte vence en 2028 y el Gobierno ya confirmó que esta se extenderá para obtener los fondos que permitan financiar la rehabilitación y ampliación de la autopista con peaje. Se consultó a ENA si ya existía un monto estimado de la nueva deuda que emitirá el Corredor Norte, pero no se obtuvo respuesta al correo electrónico enviado.

Además de financiar la ampliación de la autopista, la nueva deuda se destinaría también a cancelar el saldo pendiente de la emisión vigente, que a inicios de año ascendía a $28 millones.

En múltiples ocasiones, el presidente José Raúl Mulino ha señalado que los corredores no pueden ser gratis porque hay una deuda pendiente. Además, la gerente general de ENA, Yessica Goti, ha explicado que los trabajos que se realizan en los tres corredores (Norte, Sur y Este) se financian con los peajes, sin utilizar ingresos del Estado.

El presidente José Raúl Mulino ha dicho que los corredores no pueden ser gratuitos, porque existe una deuda que debe ser cancelada, en referencia a las emisiones colocadas en 2012 y 2020.

Hace 13 años, ENA colocó una emisión de 600 millones de dólares para financiar la compra del Corredor Norte, deuda que se ha pagado en 71%. Se estima que la nueva deuda que colocaría ENA sería a un plazo similar al anterior, de 20 años, aunque está por definirse el monto de la transacción.

En su última actualización, la calificadora de riesgo Fitch Ratings cambió de estable a negativa la perspectiva nacional de la emisión de ENA Norte, colocada en 2012 por 600 millones de dólares, tras señalar que la empresa estatal podría no contar con los recursos suficientes para cumplir con los pagos finales de la emisión, que vence en 2028.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) todavía no ha revelado el plan de financiamiento ni el monto de la nueva deuda que colocará para refinanciar la emisión que vence en 2028.

Además de los trabajos de ampliación entre los intercambiadores de Patacón y la Transístmica, y de la conexión del Corredor Norte con el cuarto puente, ENA necesita fondos para rehabilitar importantes segmentos de la autopista que presentan un desgaste notorio, producto del tráfico diario.

Corredor Sur

En cuanto al Corredor Sur, ENA adjudicó por 49 mil 617 dólares a la empresa Dicea, S.A. la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, Categoría II, del Proyecto Construcción de la Ampliación y Extensión del Corredor Sur, por 49 mil dólares.

En las últimas semanas se ha observado a trabajadores a lo largo del Corredor Sur realizando perforaciones como parte de los estudios geotécnicos. Además de ampliar la calzada actual, ENA estaría analizando la factibilidad de extender la autopista hasta el sector de Pacora.

El plan de la Empresa Nacional de Autopistas (ENA) es ampliar la calzada actual del Corredor Sur y explorar la factibilidad de extenderlo hasta el sector de Pacora.

Además de aumentar la conectividad terrestre del sector este de la capital con el centro, la obra también abriría las puertas al Aeropuerto Internacional de Tocumen para explotar las tierras contiguas a la terminal aérea, que actualmente no cuentan con un acceso directo para su desarrollo.

En 2020, ENA realizó una emisión de deuda por 400 millones de dólares para cancelar compromisos adquiridos en 2011 y 2014, lo que permitió la compra de la concesión del Corredor Sur y Este.

De esta transacción, ENA habría quedado con un remanente superior a los 300 millones de dólares, fondos que se utilizarían para costear los trabajos de ampliación de la autopista, así como las nuevas entradas y salidas en el sector de Costa del Este, actualmente en ejecución.

La Prensa también consultó a ENA sobre el costo estimado de los trabajos de ampliación y extensión del Corredor Sur y si todavía contaba con fondos propios para financiar las obras, pero tampoco se obtuvieron comentarios al respecto. Igualmente, se consultó sobre el costo de los trabajos de ampliación en el Corredor Norte.

La Empresa Nacional de Autopistas (ENA) contrató la realización de un estudio de factibilidad para construir un intercambiador vial en el corredor Este, a la altura de Las Mañanitas.

Sobre el Corredor Este, que une el sector de Brisas del Golf hasta Tocumen, ENA contrató a la empresa Consultores de Transporte para realizar un estudio de factibilidad con el fin de construir un intercambiador vial en el sector de las Mañanitas.

En el Plan Estratégico de Gobierno, que contempla inversiones por unos 30 mil millones de dólares en el actual quinquenio, se incluyó la interconexión de los corredores Norte y Sur, así como la extensión del Corredor Norte para conectarlo con la terminal de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen, con el objetivo de mejorar el movimiento de mercancías, especialmente hacia la Zona Libre de Colón y los puertos.

Ingresos

Hasta noviembre, los corredores Norte, Sur y Este habían generado ingresos por 162.3 millones de dólares, superando el monto reportado durante los primeros 11 meses del año pasado, cuando totalizaron 149.4 millones de dólares.

De forma individual, el Corredor Norte mantiene los mayores ingresos, con un total de 76.8 millones de dólares, al contar con más accesos y salidas, además de tener los peajes más elevados.

Por su parte, el Corredor Sur generó entre enero y noviembre pasado un total de 65.8 millones de dólares, mientras que el Corredor Este ingresó 19.7 millones de dólares.