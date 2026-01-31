Energía nuclear despierta interés en Panamá y la región ante la creciente demanda energética

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), señaló que la energía nuclear aporta hoy el 10% de la electricidad mundial y cerca del 30% de la energía limpia, y despierta interés en Panamá y la región por su confiabilidad y bajas emisiones.

La creciente demanda de energía confiable, limpia y continua abre una ventana de oportunidades para Panamá y América Latina en el desarrollo de la energía nuclear con fines pacíficos, aseguró Rafael Mariano Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), durante su intervención en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026, organizado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, en la ciudad de Panamá.

Grossi subrayó que el debate energético se ha convertido en un eje central del crecimiento económico y la estabilidad geopolítica, al destacar que “sin energía no hay actividad económica y sin actividad económica no hay desarrollo”.

En ese contexto, explicó que la seguridad energética es hoy una prioridad estratégica para los países, especialmente tras las disrupciones globales provocadas por conflictos internacionales y el cambio climático.

Aunque el aporte de la energía nuclear en América Latina sigue siendo limitado —actualmente concentrado en Brasil, Argentina y México—, el director del OIEA afirmó que existe un interés creciente en países de la región, incluido Panamá, por prepararse técnica y estratégicamente para incorporar esta fuente a sus matrices energéticas.

“En Mesoamérica y particularmente en Panamá hemos recibido manifestaciones de interés para explorar el uso de la energía nuclear, especialmente ante nuevas tecnologías como los reactores modulares pequeños, que abren posibilidades reales para países medianos y pequeños”, indicó Grossi.

El funcionario destacó que la energía nuclear representa cerca del 10% de la generación eléctrica mundial, pero aporta aproximadamente el 30% de la energía limpia a nivel global y hasta el 50% en Europa. Además, resaltó su valor como energía de base, capaz de complementar a las fuentes renovables intermitentes como la solar y la eólica.

En el caso de Panamá y la región, Grossi señaló que el auge de la digitalización, los centros de datos y la inteligencia artificial incrementará de forma sustancial la demanda energética en los próximos años, lo que refuerza el atractivo de fuentes estables y de largo plazo como la nuclear.

Durante su intervención, también destacó el rol pionero de CAF como el primer banco de desarrollo en financiar proyectos de energía nuclear en América Latina, así como el memorándum de entendimiento firmado entre CAF y el OIEA para facilitar financiamiento y asistencia técnica a los países interesados.

“El mundo está mirando la energía nuclear sin prejuicios, como una opción segura, limpia y viable para el desarrollo. América Latina y el Caribe no pueden quedarse al margen de esta conversación”, afirmó Grossi.

El mensaje del OIEA en Panamá refuerza el posicionamiento del país como un espacio clave para el diálogo regional sobre transición energética, sostenibilidad y seguridad energética, en un momento en que la región busca nuevas herramientas para sostener su crecimiento económico y su competitividad global.