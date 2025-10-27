Panamá, 27 de octubre del 2025

    Nota de PrensaNOTA DE PRENSA. Publicación solicitada por un cliente externo, cuyo contenido no ha sido editado ni producido por la redacción. Su propósito es comunicar información comercial, institucional o de interés exclusivo para el anunciante.
    ENSA informa los mantenimientos programados del 27 de octubre al 1 de noviembre de 2025

    Redacción de La Prensa
    ENSA realiza mantenimientos preventivos programados en su red eléctrica para garantizar un servicio seguro y confiable. Estos trabajos pueden incluir mejoras en equipos, poda de vegetación y refuerzo de la infraestructura, contribuyendo a prevenir interrupciones inesperadas.

    Conozca las interrupciones temporales que se realizarán en sectores específicos:

    Para verificar si estos trabajos podrían afectar temporalmente el suministro eléctrico en su residencia o negocio, visite https://www.ensa.com.pa/interrupciones-programadas e ingrese su NAC.

    Consciente de la importancia de la energía en el hogar, ENSA invita a sus usuarios a mantenerse informada de estos trabajos a través sus redes sociales ENSA Panamá, página web www.ensa.com.pa y este diario, donde se publican las áreas y horarios de intervención.

