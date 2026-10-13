NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Luego de la suspensión temporal en la entrega de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim), debido al terremoto del pasado viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció la reanudación del proceso, a partir de este martes 13 de octubre.

El proceso de entrega del documento y la atención a los beneficiarios continúan en el Megápolis Outlets y en el edificio Avesa, ambos ubicados en la ciudad capital.

En un comunicado, el MEF explicó que las personas cuyas citas fueron afectadas por la interrupción de las jornadas, se ha establecido la siguiente reprogramación:

Citas del viernes 9 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre.

Citas del lunes 12 de octubre: los beneficiarios serán atendidos el miércoles 14 de octubre, en el mismo horario que tenían asignado originalmente.

De igual forma, se indica que en el Megápolis Outlets, los certificados correspondientes a ambas fechas estarán disponibles durante toda la semana. Las personas que no puedan retirar el certificado este miércoles podrán hacerlo en los días siguientes.

El MEF destacó que la atención a los beneficiarios también se reanudará en los puntos ubicados en Darién, Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Bocas del Toro.

De igual forma, en estas provincias, los beneficiarios podrán retirar durante toda la semana los certificados que no se entregaron el viernes 9 y el lunes 12 de octubre.

Con respecto al proceso de entrega en las provincias de Veraguas, Coclé, Los Santos y Herrera, la entidad indica que reanudará una vez las instalaciones estén habilitadas y se cuente con las autorizaciones para ingresar a las respectivas instalaciones.