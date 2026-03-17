Equipo de MBA de la Universidad de New Hampshire trabaja con La Prensa en análisis del negocio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Durante dos meses, un equipo de 15 estudiantes del programa de MBA de la Universidad de New Hampshire (Estados Unidos) junto a Austral Education Group trabajó junto a La Prensa para analizar retos del negocio y desarrollar propuestas estratégicas orientadas a fortalecer la organización.

La redacción y las instalaciones de La Prensa recibieron recientemente la visita de estos estudiantes, quienes forman parte de un proyecto académico de consultoría empresarial que conecta a empresas con estudiantes de posgrado para trabajar en desafíos reales del mundo corporativo.

Durante dos meses, un equipo integrado por 15 estudiantes de MBA colaboró con la organización para analizar distintos aspectos del negocio y desarrollar propuestas que aporten soluciones estratégicas. El programa se desarrolló en formato híbrido, combinando reuniones virtuales con encuentros presenciales que permitieron un intercambio directo con el equipo de trabajo.

En su visita a las instalaciones de La Prensa, los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer al equipo, recorrer las áreas de trabajo y profundizar en el funcionamiento de la empresa y su modelo de negocio, lo que les permitió afinar los detalles de los proyectos en los que han estado trabajando durante el programa.

La iniciativa culminará este viernes con la presentación final de las propuestas desarrolladas por los estudiantes, quienes compartirán las soluciones empresariales diseñadas tras semanas de investigación, análisis y trabajo conjunto con la organización.

Este tipo de colaboraciones permite fortalecer el vínculo entre el mundo académico y el empresarial, al tiempo que brinda a los estudiantes la oportunidad de aplicar sus conocimientos en contextos reales y aportar nuevas perspectivas a las organizaciones.