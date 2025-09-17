Panamá, 17 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Impulso turístico

    Equipo de Premios Juventud ya se encuentra en Panamá en los preparativos y para la promoción del turismo

    Katiuska Hernández
    Gloria De León, administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá. LP/Elysée Fernández

    A una semana de que se realicen por primera vez en Panamá los Premios Juventud, el equipo técnico y de avanzada de Univisión y Televisa ya se encuentra en el país ultimando detalles de la organización y producción del evento.

    La administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP), Gloria De León, explicó que parte de la agenda de trabajo incluye la grabación de material audiovisual y promocional que destacará los atractivos turísticos panameños.

    “Estamos muy complacidos de que el equipo de Televisa y Univisión ya esté en Panamá trabajando en las promociones de los Premios Juventud. Estas grabaciones serán clave para mostrarle al mundo la riqueza turística de nuestro país”, manifestó De León en el marco del Foro de Turismo organizado por la Asociació Panameña de Hoteles Apatel.

    La funcionaria detalló que, como parte del convenio firmado entre Promtur Panamá y Televisa, el destino Panamá será promovido durante alrededor de seis meses en distintos espacios de la cadena internacional, lo que representa una vitrina estratégica para posicionar al país como destino turístico.

    Centro de Convenciones de Amador. Archivo

    La semana pasada, la ATP solicitó a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional un traslado de partida de 5 millones de dólares para financiar dicho convenio. Aunque la partida fue autorizada, el diputado Betserai Richards pidió detalles adicionales sobre el acuerdo suscrito y cuestionó el alcance que tendrá el evento para atraer turistas.

    La ministra aseguró que tendrá un impacto para atraer a entre 5,000 visitantes y 7,000 visitantes y dejar una derrama económica de al menos 9 millones 800 mil dólares en retorno de inversión solo en gasto turístico.

    Los Premios Juventud 2025 se llevarán a cabo en la ciudad de Panamá, en el Centro de Convenciones de Amador, antiguo Figali.

    Gloria De León, indicó que a partir del lunes llegaran los artistas y se esperan varios eventos previos y recepciones. Además, adelantó que cuatro hoteles que participan en el evento han registrado una alta reservación con ocupaciones totalmente ocupadas para los días previos y durante el evento.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

