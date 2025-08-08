Esperan recaudar entre $50 millones y hasta $100 millones en impuestos con el impulso de la Lotería Fiscal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Lotería Fiscal es la apuesta del Gobierno para incentivar la recaudación de impuestos, principalmente el ITBMS y que los consumidores puedan pedir su factura fiscal cada vez que adquieren bienes y servicios.

Autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas y la Dirección General de Ingresos esperan que la recién lanzada Lotería Fiscal ayude a recuperar entre 50 y 100 millones de dólares en ingresos por el impuesto al consumo (ITBMS), una de las áreas con mayores niveles de evasión tributaria en el país.

Así lo anunció el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, al detallar que durante la presentación oficial del programa, en la que destacó que este tipo de iniciativas ya ha demostrado resultados exitosos en países como Brasil, Chile y naciones asiáticas, donde los niveles de cumplimiento tributario aumentaron entre un 10% y 20% tras la implementación de programas similares. Además, recordó que esto ya se había implementado en la década de los 90 en Panamá.

“Estamos estimando más o menos que esto puede traer entre 50 y 100 millones de dólares en ingresos por ITBMS”, afirmó Fernández.

Dijo que el propósito es luchar contra la evasión fiscal que se ha calculado que solo en el año 2023, la evasión del ITBMS representó el 3.6% del PIB panameño, equivalente a unos 3,000 millones de balboas que no ingresaron al Estado.

“Estos son recursos que hoy hacen falta para hospitales, escuelas, carreteras y programas sociales”, puntualizó.

Entre julio de 2024 y mayo de 2025, los operativos de fiscalización revelaron que el 83% de los comercios visitados incumplían con la emisión de facturas fiscales. Sin embargo, gracias a nuevas medidas, el incumplimiento se ha reducido al 58% en solo un año de gestión.

El director de la Dirección General de Ingresos, Camilo Valdés informó que desde el inicio de su gestión en julio de 2024, se han realizado más de 4,000 visitas a negocios en todo el país, de diversos sectores económicos.

“Al comienzo, el nivel de incumplimiento en la emisión de facturas fiscales rondaba el 80%, como bien mencionó el viceministro. Sin embargo, al mes de julio de este año, hemos logrado reducir ese porcentaje a entre 58% y 60%, lo que representa una mejora significativa de alrededor del 20%”, explicó Valdés.

Según el director de la DGI, esto refleja una mayor conciencia ciudadana: “La gente está empezando a pedir sus facturas, y eso obliga a los comercios a cumplir con su deber. Con la Lotería Fiscal, cada ciudadano se convierte en un aliado y en un inspector informal de la DGI. Basta con reunir cinco facturas para tener la posibilidad de ganarse hasta 10,000 dólares.”

Valdés también destacó que, a pesar de las dificultades económicas, los resultados han sido positivos. “En los primeros seis meses de este año, la recaudación tributaria aumentó en 10.8% en comparación con el mismo período de 2024. Y si consideramos los ingresos totales —tributarios y no tributarios— el crecimiento ha sido de 11.6%”.

Reveló que como parte del esfuerzo de fiscalización, la DGI ha impuesto casi 4 millones de dólares en multas a negocios que no emiten facturas o lo hacen de forma parcial. “Todo esto forma parte de un trabajo en equipo, liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar que se cumpla con las obligaciones establecidas por la ley y la Constitución”.

Así se puede participar en la Lotería Fiscal

Cualquier persona natural residente en Panamá puede participar de forma sencilla:

Reúne 5 facturas fiscales válidas (de cualquier monto)

Colócalas en un sobre

En el exterior del sobre se debe escribir los siguientes datos:

Nombre completo

Número de cédula

Número de teléfono

Correo electrónico

Dirección residencial

Mes del sorteo (ej. “Sorteo de agosto de 2025”)

Las personas deben depositar los sobres en las urnas oficiales ubicadas en centros comerciales de Apacecom o en oficinas regionales de la DGI

El primer sorteo será el 28 de agosto de 2025, y por ahora la frecuencia será bimestral (cada dos meses), con premios de hasta $10,000 por participante.

Pueden participar panameños y extranjeros residentes legalmente en el país. Pueden incluir todas las facturas que tengan desde el 1 de julio hasta el día antes de la primera tómbola, en este caso, el 28 de agosto.

Las personas participan por 10 premios de 1,000 dólares, 10 de 5,000 dólaresy 5 premios por 10,000 dólares cada uno. En total se dispondran de 110,000 dólares en premios en cada sorteo o tómbola.

¿Qué debe contener una factura para ser válida para la lotería fiscal?

Nombre o razón social de la empresa

Número de RUC (Registro Único de Contribuyentes)

Dígito verificador

Descripción del bien o servicio

Monto exacto y discriminación del impuesto al consumo (ITBMS)

Código QR si es una factura fiscal auxiliar o electrónica

Se aceptan:

Factura electrónica

Factura con QR (emitida por máquinas fiscales)

Factura convencional (en papel)

No se aceptan vouchers bancarios (por pagos con tarjeta).