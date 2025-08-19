Panamá, 19 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Mercado laboral

    Esta es la pretensión salarial de quienes buscan empleo en Panamá

    Getzalette Reyes
    Respecto a los puestos específicos, tanto en postulaciones como en avisos, los puestos con mayor porcentaje fueron los de ventas. Foto/Pixabay

    El portal de empleos Konzerta presentó su Reporte del Mercado Laboral de julio 2025, el cual revela que el salario promedio pretendido por los postulantes se ubicó en $1,064, lo que representa una leve disminución de 0.18% frente a junio. Sin embargo, en la comparación interanual se registró un aumento de 4.55% respecto a julio de 2024 y de 1.44% en lo que va del año.

    Según el informe, los puestos de Producto, Asesoría Legal Internacional y Desarrollo de Negocios fueron los que reportaron las mayores aspiraciones salariales en los diferentes segmentos, alcanzando cifras entre $1,000 y $2,500. En contraste, áreas como Telecomunicaciones, Mantenimiento y Limpieza se ubicaron entre las más bajas, con pretensiones que van de $637 a $750.

    Brecha salarial entre hombres y mujeres

    El reporte también destaca que en julio persiste la brecha salarial entre géneros: los hombres solicitaron en promedio $1,077, mientras que las mujeres $1,014, lo que representa una diferencia de 6.18%. Además, mientras los hombres incrementaron sus aspiraciones en 0.24%, las mujeres mostraron una ligera baja de 0.05%.

    En cuanto a las postulaciones, las mujeres lideraron el volumen total con 50.67%, aunque los hombres predominan en niveles de jefatura (60.52%) y senior (51%). Las mujeres sobresalen en el segmento junior con 52.54%.

    Jóvenes y tendencias por segmento

    Entre los jóvenes de 18 a 24 años, que representan el 17.84% de las postulaciones, el salario promedio pretendido fue de $768, con un incremento mensual de 1.65%.

    Por segmentos, los salarios promedios solicitados en julio fueron:

    • Jefe/Supervisor: $1,314 (-1.91%)

    • Senior/Semi-Senior: $1,120 (sin variación)

    • Junior: $787 (+0.53%)

    Adjuntos

    Reporte de mercado laboral - Julio 2025.pdf

    El gerente de Marketing de Konzerta, Jeff Alejandro Morales, explicó que las tendencias muestran estabilidad mensual, pero con un alza interanual que evidencia la adaptación de los candidatos a la coyuntura económica.

    Getzalette Reyes

    Portadista

