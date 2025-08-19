Esta es la pretensión salarial de quienes buscan empleo en Panamá

El portal de empleos Konzerta presentó su Reporte del Mercado Laboral de julio 2025, el cual revela que el salario promedio pretendido por los postulantes se ubicó en $1,064, lo que representa una leve disminución de 0.18% frente a junio. Sin embargo, en la comparación interanual se registró un aumento de 4.55% respecto a julio de 2024 y de 1.44% en lo que va del año.
Según el informe, los puestos de Producto, Asesoría Legal Internacional y Desarrollo de Negocios fueron los que reportaron las mayores aspiraciones salariales en los diferentes segmentos, alcanzando cifras entre $1,000 y $2,500. En contraste, áreas como Telecomunicaciones, Mantenimiento y Limpieza se ubicaron entre las más bajas, con pretensiones que van de $637 a $750.
Brecha salarial entre hombres y mujeres
El reporte también destaca que en julio persiste la brecha salarial entre géneros: los hombres solicitaron en promedio $1,077, mientras que las mujeres $1,014, lo que representa una diferencia de 6.18%. Además, mientras los hombres incrementaron sus aspiraciones en 0.24%, las mujeres mostraron una ligera baja de 0.05%.
En cuanto a las postulaciones, las mujeres lideraron el volumen total con 50.67%, aunque los hombres predominan en niveles de jefatura (60.52%) y senior (51%). Las mujeres sobresalen en el segmento junior con 52.54%.
Jóvenes y tendencias por segmento
Entre los jóvenes de 18 a 24 años, que representan el 17.84% de las postulaciones, el salario promedio pretendido fue de $768, con un incremento mensual de 1.65%.
Por segmentos, los salarios promedios solicitados en julio fueron:
Jefe/Supervisor: $1,314 (-1.91%)
Senior/Semi-Senior: $1,120 (sin variación)
Junior: $787 (+0.53%)
El gerente de Marketing de Konzerta, Jeff Alejandro Morales, explicó que las tendencias muestran estabilidad mensual, pero con un alza interanual que evidencia la adaptación de los candidatos a la coyuntura económica.