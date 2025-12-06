Las rutas que están usando los viajeros para entrar y salir de Venezuela en medio de la crisis aérea

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La crisis aérea que se ha generado en Venezuela ha dejado a miles de pasajeros varados y con sus planes de vuelo cancelados en varios países: España, Colombia y Panamá, además de los que viajaban por conexión desde otros destinos remotos.

Las aerolíneas están buscando alternativas para transportar a los viajeros cuyos vuelos fueron cancelados, en algunos casos desde hace dos semanas, y desde Panamá, con Copa, desde el pasado 4 de diciembre.

La aerolínea panameña extendió la suspensión de sus vuelos a Caracas por las intermitencias causadas por interferencias que están afectando los sistemas de navegación de los aviones al sobrevolar el espacio venezolano.

Fotografía del 3 de diciembre de 2025 que muestra un avión en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

A través de sus redes sociales, Copa Airlines anunció que habilitó más frecuencias de vuelos entre la ciudad de Panamá y Cúcuta, en el departamento colombiano del Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Por lo general, Copa Airlines opera un vuelo diario a Cúcuta, el CM490 de ida y el CM491 de salida, y en algunas temporadas tiene dos vuelos al día.

Vuelos adicionales habilitados por Copa para Cúcuta.

Esta ruta puede ser una opción para que los pasajeros que están afectados por la cancelación de los vuelos directos puedan optar por llegar a su destino, conectando posteriormente por vía terrestre hasta Caracas o por avión desde los aeropuertos General Cipriano Castro de San Antonio o el de Santo Domingo, ambos en el estado Táchira.

Aeropuerto Internacional Cipriano Castro en San Antonio, estado Táchira. Cortesía Jonathan Maldonado, diario La Nación, Venezuela.

Los vuelos disponibles en la ruta Ciudad de Panamá–Cúcuta incluyen una frecuencia diaria, el CM883, entre el 5 de diciembre y el 13 de diciembre, saliendo de Ciudad de Panamá a las 9:20 a.m. para llegar a la capital del Norte de Santander a las 11:09 a.m.

Igualmente, se habilitaron vuelos los días 16, 18, 23, 24, 25 y 31.

En esas mismas fechas, el vuelo CM885 de regreso a Ciudad de Panamá saldrá a las 12:13 p.m. y llegará a las 2:02 p.m.

El día 25 de diciembre operará el vuelo CM490, con salida hacia el Aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:36 a.m., y el regreso a Ciudad de Panamá será a las 2:39 p.m., para llegar al istmo sobre las 4:25 p.m.

Bogotá y Cartagena, las otras opciones

Otras rutas para los venezolanos que quieran regresar a Caracas o salir son las de Bogotá y Cartagena en Colombia, ambas con aerolíneas de Venezuela que han incrementado los vuelos a ese país.

Ante la suspensión de las operaciones de Avianca, Latam y recientemente Wingo, que operaban desde la capital colombiana hasta el Aeropuerto Simón Bolívar, y Satena, que operaba Bogotá–Valencia, la Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) aprobó el aumento de vuelos y frecuencias a Avior, Laser y Rutaca.

Laser tendrá un vuelo diario entre Caracas y Bogotá desde el 11 de diciembre, Avior suma una frecuencia diaria en sus operaciones actuales, es decir, tendrá dos vuelos a la capital colombiana, y Rutaca iniciará el 15 de diciembre con tres vuelos semanales a Bogotá.

Desde hace días, Iberia, Air Europa y Turkish están ofreciendo a los pasajeros venezolanos varados en Europa, por la suspensión de los vuelos directos a Caracas, viajar hasta Bogotá, Panamá o incluso La Habana y México.

Fotografía del 3 de diciembre de 2025 que muestra aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

La opción de Bogotá es una de las que más se está usando para el caso de viajeros con boletos en estas tres aerolíneas europeas porque luego conectan con las operadoras venezolanas hasta Maiquetía o van a Cúcuta para seguir por esa vía.

Igualmente, Laser, que operaba en código compartido con Plus Ultra vuelos entre Caracas y Madrid, informó que se habilitará un puente aéreo entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía y el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena.

Vuelos de Laser a Cartagena

El vuelo de conexión estará operativo a partir del miércoles 10 de diciembre. “Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena, a partir del próximo miércoles 10 de diciembre de 2025, en alianza interlineal con la aerolínea Plus Ultra”.

Comunicado de la aerolínea Plus Ultra

Se espera que esta conexión salga de Madrid a la 1:15 p.m. y llegue a Cartagena a las 6:15 p.m., para conectar con Caracas a través de Laser, que habilitará dos vuelos a Cartagena, ida y vuelta, en operaciones nocturnas. Uno de los vuelos saldrá de la ciudad costeña colombiana a las 8:30 p.m. para aterrizar en Maiquetía a las 11:10 p.m. hora local venezolana.

En entrevista con EFE, la presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avatit), Vicky Herrera, dijo que las compañías nacionales están “paliando la situación” ante la falta de vuelos provocada por las cancelaciones en fila de 12 aerolíneas internacionales en Venezuela.

Los aviones comerciales se sientan en la pista del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía.

Laser, aumentará de cuatro a siete sus viajes semanales a Bogotá a partir del 11 de diciembre, según información compartida a EFE por la Avavit. También ha programado “vuelos especiales” en su ruta Caracas-Curazao, con posibilidad de conexión posterior, para el 16, 20, 23 y 27 de diciembre y el 3, 6, 10, 13 y 17 de enero de 2026.

La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avatit), Vicky Herrera. EFE/ Miguel Gutiérrez

Asimismo, Turpial informó que tendrá nuevas frecuencias en su vuelo desde Valencia hasta Bogotá y anunció que abrió una nueva ruta hacia Medellín.

Por su parte, Rutaca inauguró la ruta Caracas-Bogotá-Caracas los lunes, miércoles y viernes, según información de la Avavit.

Con información de agencia EFE