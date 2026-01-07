Estados Unidos anuncia que comercializará ‘de manera indefinida’ la producción de petróleo de Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Cecilia Barría - BBC News Mundo, Miami

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, dijo este miércoles que su país tiene la intención de mantener un control significativo sobre la industria petrolera venezolana, incluyendo la supervisión de la venta de la producción del país.

Las afirmaciones de Wright se producen en medio de la expectación e incertidumbre que han generado los planes de la Casa Blanca tras la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, en Caracas por fuerzas estadounidenses el pasado sábado.

“Vamos a comercializar el crudo procedente de Venezuela: primero este petróleo acumulado y almacenado, y luego, de forma indefinida, venderemos la producción que salga de Venezuela en el mercado”, dijo Wright.

El exejecutivo de la industria petrolera explicó que las ventas de petróleo serían gestionadas por la administración estadounidense y los fondos se depositarían en cuentas controladas por el gobierno de Estados Unidos, desde donde se transferirían a Venezuela para beneficiar al pueblo venezolano.

“Necesitamos tener esa influencia y ese control sobre las ventas de petróleo para impulsar los cambios que son absolutamente necesarios en Venezuela”, agregó.

Estas declaraciones las hizo frente a una selecta audiencia de inversores y banqueros en una conferencia sobre energía organizada por Goldman Sachs en Miami.

Poco después, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) emitió un comunicado en el que informa que “actualmente cursa una negociación con Estados Unidos para la venta de volúmenes de petróleo, en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países”.

Y añade: “Este proceso se desarrolla bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron, y está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”.

Estrategia petrolera de Estados Unidos

Torre de explotación de petróleo / Getty Images

Los detalles entregados por Wright arrojan nuevas claves sobre la estrategia del gobierno de Trump sobre la industria petrolera venezolana, luego de que el mandatario anunciara el martes que Venezuela le entregará a su país millones de barriles de petróleo, valorados en alrededor de US$2.800 millones a los precios actuales del mercado.

“Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, no sujeto a sanciones, a los Estados Unidos de América”, escribió Trump en un mensaje en su plataforma Truth Social.

Esto ocurre días después de que fuerzas militares estadounidenses atacaran Venezuela, detuvieran a Nicolás Maduro, y lo llevaran a Nueva York para que responda ante la justicia por cargos de narcotráfico.

La posible llegada de barriles a EE.UU. se ve como una buena noticia para las refinerías estadounidenses que están diseñadas para procesar crudo pesado como el de Venezuela.

Si el flujo del crudo venezolano continúa, dicen expertos, podría traducirse en una disminución de los precios que pagan por la gasolina y el diesel los consumidores estadounidenses, manteniendo bajo control las presiones inflacionarias.

Y el control de la inflación es una de las prioridades de la Casa Blanca para mantener el apoyo político a su gestión.

Hasta ahora, los líderes en Venezuela no se han pronunciado públicamente sobre los planes anunciados por la Casa Blanca.

Levantamiento de sanciones de forma ‘selectiva’

Trump no ha ocultado el interés de EE.UU. en la producción petrolera de Venezuela. / Reuters

De implementarse, los planes de la administración Trump representarían una de las mayores transformaciones económicas en la historia reciente de Venezuela.

Sin embargo, no está claro bajo qué autoridad legal operaría el gobierno estadounidense para supervisar las ventas de petróleo venezolano.

Según un resumen de las políticas publicado el miércoles por el Departamento de Energía citado por AP, el gobierno de Trump está levantando las sanciones impuestas al petróleo venezolano de forma “selectiva” para permitir el transporte y la venta de crudo a los mercados de todo el mundo.

En este contexto, Wright destacó la importancia para EE.UU. de controlar el petróleo venezolano.

“Si controlamos el flujo de petróleo y el flujo del efectivo que proviene de esas ventas, tenemos una gran ventaja”, dijo el secretario de Energía en su primera intervención pública tras la detención de Maduro.

“Necesitamos tener esa ventaja y ese control de las ventas de petróleo para impulsar los cambios que simplemente deben ocurrir en Venezuela”, agregó.

Wright también dijo que su gobierno está en un “diálogo activo” con Caracas, así como con las grandes petroleras estadounidenses que han operado en el país.

Empresas como Chevron, ConocoPhillips y Exxon Mobil están entre las petroleras que, según ha trascendido, están siendo convocadas por el gobierno de Trump para invertir en Venezuela y reactivar la producción.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que el viernes “se realizará una reunión con ejecutivos petroleros para discutir oportunidades”.

‘Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano’

Leavitt aprovechó la ocasión para anunciar que “el gobierno de Estados Unidos ya ha comenzado a comercializar petróleo venezolano en el mercado global en beneficio de EE.UU., y ha contratado a los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”.

Sus declaraciones llegan después de que Washington incautara este miércoles dos barcos petroleros vinculados al crudo venezolano.

Uno de los buques, el Marinera (previamente denominado Bella 1), navegaba por las aguas del Atlántico Norte, mientras que el segundo, conocido como M/T Sofia, operaba en el mar Caribe.

Ambos, alega el país norteamericano, violaban sus sanciones.

La captura del Marinera fue autorizada por una orden judicial que incluye a sus tripulantes, dijo Leavitt.

“La tripulación está ahora sujeta a enjuiciamiento por cualquier violación aplicable de la ley federal. Será trasladada a Estados Unidos para dicho enjuiciamiento, si es necesario”, puntualizó.

Rubio: “No queremos que caiga en el caos”

Marco Rubio ha estado en el centro de los planes del gobierno de EE.UU. sobre Venezuela. / Getty Images

En una agitada jornada, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, también se pronunció este miércoles sobre la situación en Venezuela.

El jefe de la diplomacia dijo que el plan de Estados Unidos para Venezuela incluye tres fases: estabilización, recuperación y transición.

“El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario frente al Congreso de EE.UU.

“La segunda fase ​será una fase que llamamos de recuperación, ‌y es asegurar que las empresas estadounidenses, occidentales y otras tengan acceso al mercado venezolano de una manera que sea justa”, puntualizó.

También hablo de un proceso de reconciliación ⁠nacional dentro de Venezuela, para ​que las fuerzas de la ​oposición sean liberadas de las cárceles o repatriadas al país, ‍y puedan “comenzar ⁠a reconstruir la sociedad civil”.

“Y luego, la tercera fase, por supuesto, será ⁠de transición”.

Sobre el crudo venezolano, Rubio dijo que el gobierno está “a punto de cerrar un acuerdo para tomar todo el petróleo que tienen, el petróleo que está estancado en Venezuela”.

“Tomaremos entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Los venderemos en el mercado a precios de mercado, no con los descuentos que recibía Venezuela”, aseguró el secretario de Estado ante el Congreso, reiterando que los fondos derivados de esas ventas estarían manejados directamente por el gobierno de Trump.

“Ese dinero se manejará de tal manera que controlaremos su distribución para beneficiar al pueblo venezolano, no a la corrupción ni al régimen”.

