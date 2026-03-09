Panamá, 09 de marzo del 2026

    Estabilización de precios

    Estados Unidos anuncia la suspensión temporal de sanciones petroleras

    EFE
    Fotografía de archivo que muestra un balancín de petróleo. EFE/Henry Chirinos

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes que algunas sanciones petroleras serán suspendidas de manera temporal para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo.

    “Ciertas sanciones petroleras serán levantadas temporalmente para estabilizar los precios y garantizar el flujo de crudo a través de zonas estratégicas como el Golfo”, afirmó el mandatario estadounidense durante una rueda de prensa brindada en el Doral, Florida.

    El mandatario indicó que las sanciones se mantendrán levantadas “hasta que la situación se arregle” y añadió que, si se logra la estabilidad, “tal vez no tengamos que volver a aplicarlas”, dejando abierta la posibilidad de que algunas de estas restricciones no se impongan en el futuro.

    La semana pasada el secretario del Tesoro, Scott Bessent dijo a la cadena Fox Business que el Gobierno estaba considerando retirar sanciones al crudo ruso para mejorar el suministro global y controlar las fuertes subidas luego del inicio de la guerra.

    Previamente, el Tesoro anunció que permitiría que la India pudiera negociar, durante 30 días, con petróleo ruso varado en el mar.

    Desde que comenzaron los ataques sobre Irán hace más de una semana los barriles de crudo de referencia en Europa han subido en torno a un 30% y el suministro para países de Asia Oriental, que dependen principalmente del petróleo importado desde Medio Oriente, se está viendo ya seriamente comprometido.

    EFE

    Agencia de noticias


