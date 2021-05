Estados Unidos apoyará exención de las patentes de vacunas en la Organización Mundial de Comercio

Estados Unidos apoyará una propuesta para renunciar a las protecciones de propiedad intelectual para las vacunas contra la Covid-19, uniéndose a un esfuerzo para aumentar el suministro global y el acceso a las vacunas que salvan vidas a medida que se amplía la brecha entre países ricos y pobres.

“Estamos a favor de la exención en la OMC, estamos a favor de lo que los proponentes de la exención están tratando de lograr, que es un mejor acceso, más capacidad de fabricación, más inoculaciones”, dijo la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, en una entrevista el miércoles.

La administración del presidente Joe Biden ahora participará activamente en las negociaciones para el texto de la exención en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y alentará a otros países a respaldarla, dijo Tai.

Reconoció que las conversaciones tomarán tiempo y “no serán fáciles”, dada la complejidad del tema y el hecho de que la OMC, con sede en Ginebra, es una organización impulsada por sus miembros que solo puede tomar decisiones basadas en el consenso.

“En términos de cuán rápido la OMC puede cumplir, eso depende literalmente de que los miembros de la OMC, colectivamente, puedan cumplir, y por eso soy la primera en admitir que nos dirigimos hacia un proceso que no va a ser fácil”, dijo Tai. Añadió que detecta esa energía de la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, para “aprovechar esta oportunidad y ver de qué es capaz la OMC”.

Las acciones de Moderna Inc., Pfizer Inc. y BioNTech SE cayeron ante esta noticia. Novavax Inc., que también está desarrollando una vacuna contra la Covid-19, estaba igualmente a la baja.

La exención ha sido rechazada por los fabricantes de medicamentos, que dicen que el plan no es efectivo. Argumentan que pocos países tienen la capacidad de producir más vacunas, incluso si conocen las fórmulas. Además, hay un suministro mundial limitado de los materiales necesarios y la construcción de nuevas fábricas con la tecnología necesaria para producir las vacunas podría llevar años, dicen.

India y Sudáfrica, dos países que luchan por contener nuevos brotes de la Covid-19, han instado a los miembros de la OMC a suspender temporalmente las reglas sobre los derechos de propiedad intelectual, argumentando que sería la forma más eficiente y equitativa de abordar la escasez de vacunas en los países pobres.

EE.UU. no es el único país que hasta ahora se había resistido a apoyar la exención. La Unión Europea, el Reino Unido, Japón, Suiza, Brasil y Noruega también se resistían al impulso. No obstante, los partidarios de la exención argumentan que el liderazgo de EE.UU. en el tema podría ayudar a influir en otros países que muestran resistencia. La aprobación de la exención se dará tan pronto como los Estados miembros logren llegar a un acuerdo.

“Dado lo que está en juego, esta es la mejor oportunidad para que la OMC pueda unirse y lograr algo que ayude a las personas y marque la diferencia”, dijo Tai.