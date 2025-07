Estados Unidos aumentará el costo de la visa para turistas; estas son las tarifas

No solicitó admisión a Estados Unidos durante dicho período de validez;

Después de ser admitido en Estados Unidos con esa visa de no inmigrante, cumplió con todas las condiciones de dicha visa, incluyendo no haber aceptado empleo no autorizado, y que salió de Estados Unidos a más tardar 5 días después de la fecha en que expiró su permiso de permanencia; o