Panamá, 04 de octubre del 2025

    FINANZAS

    Estados Unidos considera emitir monedas de un dólar con el rostro de Trump

    EFE
    Donald Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025. Getty Images

    La Administración del presidente, Donald Trump, informó este viernes que considera emitir una moneda de un dólar con el rostro del mandatario para conmemorar el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

    El tesorero Brandon Beach confirmó la noticia y publicó los primeros bocetos.

    “Estos primeros bocetos que conmemoran el 250º aniversario de Estados Unidos y al presidente son reales”, escribió Beach en su cuenta oficial de X.

    En la publicación adjuntó el diseño preliminar, que presenta el perfil de Trump en una cara, y en la otra, al mandatario con el puño cerrado frente a una bandera nacional y la leyenda: “Lucha, lucha, lucha”, dicho popular del republicano.

    Beach agregó que espera poder compartir más detalles pronto una vez termine el cierre de Gobierno federal, que inició este miércoles.

    La moneda podría hacerse oficial gracias a que, en 2020, el Congreso aprobó una ley que autoriza al Departamento del Tesoro a emitir monedas de un dólar para el calendario 2026 en el marco de la celebración de los 250 años de independencia.

    El único presidente vivo de Estados Unidos que ha puesto su rostro en una moneda fue Calvin Coolidge, en 1926, para conmemorar los 150 años de independencia. En esa edición apareció junto a George Washington en el anverso.

    EFE

    Agencia de noticias


