Estados Unidos cuestiona fallo que limita la fiscalización del gobierno peruano en un puerto operado por Cosco Shipping

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Oficina para el Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos expresó este miércoles 11 de febrero su preocupación porque el gobierno peruano se verá limitado en fiscalizar las operaciones de la empresa china Cosco Shipping en el puerto de Chancay, provincia de Huaral.

La reacción del gobierno estadounidense se da luego de que un fallo del Poder Judicial de Perú le dio la razón a un amparo interpuesto por la empresa Cosco Shipping, que le impide al Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) regular, supervisar, fiscalizar y sancionar las operaciones del consorcio dentro del puerto, reportó el diario peruano La República.

En su cuenta de X, la Oficina para el Hemisferio Occidental expresó su inquietud ante esta decisión judicial en uno de los puertos más grandes de Perú, ubicado a unos 75 kilómetros de la capital, Lima.

“Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar la infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sea una advertencia para la región y el mundo: el dinero chino barato cuesta soberanía”, se indica en el mensaje.

En tanto, la presidenta de Ositran, Verónica Zambrano, anunció que este fallo del Poder Judicial peruano será apelado.

“Ellos son una empresa de uso público. Cuando dicen: ‘somos privados’, se quedan en privados pero no aclaran que brindan servicio al público. Esa condición de brindar servicio al público genera una serie de consecuencias legales, entre ellas, que tienen que ser supervisados por Ositran, porque nosotros supervisamos a las entidades prestadoras de servicios públicos en transporte”, manifestó a Canal N, según reportó La República.

El puerto de Chancay está operando desde 2024 y su inauguración oficial se dio el 14 de noviembre de ese año. La ceremonia de inauguración fue encabezada por la presidenta Dina Boluarte, y el mandatario chino, Xi Jinping.