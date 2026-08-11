Estados Unidos dispara contra buque de bandera panameña por evadir bloqueo a Irán

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Los 17 tripulantes sobrevivieron al impacto en el golfo de Omán.

Un helicóptero militar de Estados Unidos atacó este martes al buque portacontenedores de bandera panameña “Vela Nova” en el golfo de Omán, luego de que la tripulación ignorara las advertencias de violar el bloqueo naval impuesto por Washington contra Irán, informaron medios internacionales de prensa.

A pesar del impacto de un proyectil que causó un incendio menor en el timón, los 17 tripulantes de la embarcación resultaron ilesos.

Según informes revelados por The Wall Street Journal, el ataque se ejecutó directamente contra el timón de la nave mercante, luego de que su tripulación desoyera las reiteradas advertencias de las fuerzas norteamericanas por violar el cerco naval reimpuesto contra la República Islámica de Irán.

El ataque ocurrió a unas 71 millas náuticas de la costa de Pakistán. De acuerdo con la firma de seguridad marítima Vanguard, el proyectil impactó la estructura del carguero provocando un incendio que logró ser sofocado por los propios marineros.

La agencia británica de monitoreo marítimo UKMTO también confirmó el incidente, validando que los 17 tripulantes a bordo del navío con registro panameño resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro.

Hasta el momento, ni el Departamento de Guerra ni el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) han emitido un pronunciamiento oficial.

Encrucijada en el estrecho de Ormuz

Este uso de la fuerza militar por parte de Washington se enmarca en una estrategia de máxima presión económica y militar para ahogar el comercio iraní, en medio de conversaciones de paz estancadas tras cinco meses de conflicto armado en la región. Las tensiones se han agudizado desde que Teherán decidió cerrar el estratégico estrecho de Ormuz como respuesta a los bombardeos estadounidenses en su territorio.

El ataque al “Vela Nova” vuelve a poner en el foco internacional la vulnerabilidad de la marina mercante mundial y el uso de la bandera de Panamá en zonas de alta hostilidad geopolítica.

Mientras el tránsito por Ormuz siga bloqueado y las operaciones militares continúen en el mar Rojo y el golfo de Omán, los buques comerciales internacionales quedan expuestos al fuego cruzado de las superpotencias.

Hasta el momento, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) no ha emitido un comunicado oficial específico en sus canales institucionales sobre el ataque sufrido hoy por el buque “Vela Nova”