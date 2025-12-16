Estados Unidos emite nueva alerta y reitera a las aerolíneas el peligro de volar a Venezuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) emitió una nueva alerta de seguridad en las que reitera a las aerolíneas el peligro de operar en Venezuela.

El NOTAM advierte sobre deterioro de la situación de seguridad y el incremento de la actividad militar en el país caribeño y sus alrededores.

La advertencia fue publicada mediante el NOTAM KICZ A0015/25, en el que la autoridad aeronáutica estadounidense vuelve a calificar como "potencialmente peligrosa" la situación en la Región de Información de Vuelo (FIR) de Maiquetía (SVZM), exhortando a los operadores a ejercer extrema precaución a todas las altitudes.

De acuerdo con el aviso, las amenazas existentes podrían representar un riesgo para las aeronaves durante todas las fases del vuelo, incluyendo el sobrevuelo, así como las maniobras de llegada y salida, además de afectar a aeropuertos y aeronaves que se encuentren en tierra dentro del área señalada.

La FAA indicó que las aerolíneas y operadores deben consultar el Aviso de Información de Antecedentes para conocer en detalle las preocupaciones relacionadas con las amenazas a la aviación civil estadounidense en el espacio aéreo afectado, información que se encuentra disponible en el portal oficial del organismo, FAA.

Como parte de las medidas establecidas, la autoridad aeronáutica estadounidense exige que los operadores notifiquen con al menos 72 horas de anticipación cualquier vuelo planificado en esta región, enviando los detalles específicos del itinerario al correo faawatch@faa.gov.

Asimismo, la FAA solicitó reportar cualquier incidente de seguridad observado o experimentado durante operaciones en el espacio aéreo de Venezuela al Centro de Operaciones de Washington, a través del número +1 (202) 267-3333.

El NOTAM establece que la alerta estará vigente desde el 16 de diciembre de 2025 a las 18:37 UTC hasta el 19 de febrero de 2026 a las 23:59 UTC, y fue creado el 16 de diciembre de 2025.

El primer NOTAM de la FAA de esta naturaleza fue emitido el 21 de noviembre, lo que alertó a las aerolíneas a extremar las medidas de precaución al volar a Venezuela. Esto generó una escalada de cancelaciones de vuelos y la suspensión de las operaciones de las aerolíneas Iberia, LATAM, Avianca, GOL, Turkish, TAP de Portugal, Plus Ultra, Air Europa y posteriormente Copa Airlines, Wingo y Satena.