Tras los bombardeos, Estados Unidos prohíbe vuelos hacia Venezuela y aerolíneas suspenden operaciones

Copa Airlines, que era la única aerolínea internacional operando, anunció la cancelación del vuelo a Maracaibo, tras los bombardeos reportados en varias zonas de Caracas y en el estado Vargas. También cancelaron operaciones Estelar, La Venezolana y Rutaca.

Estados Unidos prohibió temporalmente las operaciones aéreas hacia y dentro de Venezuela, al ordenar el cierre del espacio aéreo para aerolíneas y operadores civiles estadounidenses, debido a una situación considerada potencialmente peligrosa y a la actividad militar en curso en la región.

La medida fue emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA) mediante un NOTAM de emergencia, tras los bombardeos registrados en la madrugada de este sábado 3 de enero en varias zonas y objetivos militares de Caracas y el estado Vargas, en Venezuela.

Como consecuencia de esta decisión, varias aerolíneas comenzaron a suspender operaciones. En el caso de Copa Airlines, la aerolínea anunció la cancelación del vuelo que tenía previsto para este sábado entre Ciudad de Panamá y Maracaibo, en el estado Zulia. Copa era la única aerolínea internacional que aún mantenía operaciones hacia el occidente de Venezuela.

Cancelación de vuelos de Panamá a Maracaibo.

La aerolínea panameña ya había suspendido desde el pasado 4 de diciembre sus vuelos al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en Maiquetía, debido a afectaciones en los sistemas de navegación, según informó en su momento.

Las aerolíneas de Venezuela, Rutaca, Estelar y la Venezolana que operaban vuelos a Panamá la primera desde Barquisimeto y las otras dos desde Caracas, suspendieron también los vuelos programados para este fin de semana.

El NOTAM de la FAA advierte sobre riesgos significativos para la seguridad de los vuelos y establece que la prohibición aplica a todas las aerolíneas y operadores comerciales de Estados Unidos, así como a pilotos y aeronaves civiles registradas en ese país, en todos los niveles de altitud.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó los ataques y anunció la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

De acuerdo con reportes locales, la torre de control del Aeropuerto de Maiquetía, principal terminal aérea que sirve a Caracas, fue desalojada durante la madrugada. Aunque en la programación del aeropuerto figuraban vuelos nacionales e internacionales operados por aerolíneas venezolanas, este sábado no se registraron salidas de aeronaves.

No se visualizan ni rastrean nuevos sobre Venezuela en la plataforma

La FAA indicó que las operaciones aéreas solo podrán realizarse si cuentan con autorización expresa del Gobierno de Estados Unidos o de la propia FAA, mientras que los vuelos militares y de Estado quedan excluidos de la restricción. En situaciones de emergencia, los pilotos podrán desviarse de la prohibición únicamente para salvaguardar la seguridad del vuelo.

Desde el 21 de noviembre, cuando Estados Unidos emitió un primer NOTAM de restricción de vuelos para la región FIR de Maiquetía, al menos una docena de aerolíneas internacionales suspendieron sus operaciones hacia Venezuela, entre ellas Iberia, Air Europa, Plus Ultra, TAP Air Portugal, Turkish Airlines, Avianca, LATAM y GOL. Posteriormente, Copa Airlines, Wingo y Satena también cancelaron sus vuelos, dejando solo a aerolíneas venezolanas como Laser, Avior, Estelar, Conviasa, Turpial Airlines y Rutaca operando algunas rutas nacionales e internacionales.

Puerto Rico suspende vuelos

El Aeropuerto Luis Muñoz Marín, en San Juan, de Puerto Rico, anunció este sábado que suspendió, por al menos 24 horas, la mayoría de los vuelos comerciales desde y hacia la capital puertorriqueña operados por aerolíneas estadounidenses tras el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela.

Aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín (SJU) en Puerto Rico. Tomanda de internet

Según explicó la administración del aeródromo en un comunicado, conforme a una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, en inglés), “el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico se encuentra temporalmente restringido para las aerolíneas de los Estados Unidos”.

“Esta medida responde a consideraciones de seguridad aérea relacionadas con actividad militar en Venezuela y no está asociada a ninguna situación dentro del aeropuerto ni a Puerto Rico de manera directa”, enfatizó el principal aeródromo de la isla caribeña, según reseñó EFE.