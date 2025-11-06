Estados Unidos reduce el tráfico aéreo en 40 aeropuertos y genera retrasos en vuelos; se esperan cancelaciones

Si viaja a Estados Unidos, o tiene previsto regresar a América Latina con conexión en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, tome en cuenta las nuevas medidas que podrían afectar el tráfico aéreo en territorio estadounidense y provocar retrasos en los vuelos de llegada o retorno.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió que si el cierre del gobierno se mantiene y no hay fondos para pagar al personal, desde este viernes 7 de noviembre deberán reducir hasta en un 10% la capacidad aérea en 40 aeropuertos del país.

Según Duffy, la parálisis de la administración federal por falta de fondos, la más larga de la historia, ha provocado la escasez de unos 2,000 controladores aéreos.

Aunque la medida afectaría solo a los vuelos nacionales, las aerolíneas temen que se genere también congestionamiento en las terminales aéreas para las conexiones de los vuelos internacionales tanto saliendo como llegando, y en los trámites migratorios y aduaneros.

Entre los aeropuertos emblemáticos que estarán afectados por la reducción del 10% de la capacidad aérea están Hartsfield-Jackson de Atlanta, John F. Kennedy de Nueva York, O’Hare de Chicago, Ronald Reagan de Washington y el de Los Ángeles, entre otros.

“Una de las medidas será la reducción del 10% en la capacidad en 40 de nuestras ubicaciones. Esta decisión se basa en datos, en función de qué aerolínea tiene más vuelos y dónde se concentra la presión del sistema”, detalló en una rueda de prensa, el secretario de Transporte.

La cantidad de vuelos que podrían verse afectados diariamente será entre 4,000 a 4,500, incluidos tanto operaciones comerciales de pasajeros como de carga.

Desde que cerró el gobierno hace más de un mes, los aeropuertos de Estados Unidos reportan ausencia de personal tanto entre los operadores de torres de control como en el área de seguridad migratoria y aduanas.

La razón principal es que miles de empleados federales no están recibiendo sus salarios porque no se ha aprobado el presupuesto de Estados Unidos, para honrar esos compromisos.

El gremio de las aerolíneas y del transporte aéreo en Estados Unidos denominado Airlines for America dijo que “es inaceptable que nuestros controladores de tráfico aéreo, agentes de la TSA y agentes de la CBP (oficina de aduanas y proteccipon fronteriza) trabajen sin cobrar o que el público viajero tenga que hacer cola durante horas en los controles de seguridad y sufrir miles de retrasos o cancelaciones de vuelos”.

Indican que desde que comenzó el cierre del gobierno en Estados Unidos, más de 3.4 millones de pasajeros se han visto afectados por retrasos y cancelaciones debido a la falta de personal.

El secretario Duffy advirtió que la situación empeorará conforme se acerque el Día de Acción de Gracias. Las aerolíenas estiman que para esa temporada viajarán en Estados Unidos 31 millones de personas, por lo que la reducción de la caácidad aérea generará retrasos y congestionamientos en las terminales.

“Las aerolíneas estadounidenses están añadiendo 45,000 asientos más cada día para satisfacer esa demanda histórica, y continuaremos trabajando con la FAA (Autoridad Federal de Aviación) para identificar soluciones, implementar alternativas y prevenir un colapso masivo del tráfico aéreo, garantizando al mismo tiempo que la seguridad no se vea comprometida”, dijo el gremio aeronáutico.

Panamá tiene conexión aérea y vuelos directos con al menos 17 ciudades de Estados Unidos. Operan entre ambos países American Airlines, Delta, United Airlines y Copa Airlines.

Estos son los aeropuertos afectados en Estados Unidos