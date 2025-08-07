Panamá, 07 de agosto del 2025

    Tráfico aéreo

    Estados Unidos: United Airlines suspendió sus vuelos por fallas técnicas

    Henry Cárdenas P.
    United Airlines informó que el problema no se debe a un ciberataque. Tomada de X

    Una falla en el sistema informático de peso y equilibrio obligó la noche de este miércoles a United Airlines a suspender todos los vuelos en Estados Unidos, reportó la aerolínea.

    “Debido a un problema tecnológico, estamos reteniendo los vuelos principales de United en sus aeropuertos de salida”, reportó la aerolínea en un comunicado divulgado por varios medios estadounidenses.

    “Prevemos más retrasos esta noche mientras solucionamos este problema. La seguridad es nuestra máxima prioridad y colaboraremos con nuestros clientes para que lleguen a sus destinos”, agregó.

    De igual forma, se adelantó que los sistemas podrían restablecerse en las próximas horas, pero que los usuarios tendrán retrasos en sus vuelos.

    Cerca de las 9:00 p.m. se había reportado el retraso de 827 vuelos y la cancelación de otros 23.

    Además, United Airlines informó que el problema no se debe a un ciberataque.

    Se informó que cualquier vuelo que ya esté en el aire continuará hasta su destino.

