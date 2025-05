‘Estamos peleando pueblo contra pueblo’, afirma camionero varado en el bloqueo en Viguí

Ricardo Espinosa, un camionero panameño de 27 años, permanecía varado la madrugada de este miércoles en un punto de la vía Interamericana, que atraviesa Panamá y la comunica con Centroamérica, por uno de los tantos bloqueos que llevan a cabo indígenas, principalmente en dos de las diez provincias del país, para exigir, entre otros, la derogación de una reforma al seguro social ya vigente.

Al igual que centenares de transportistas locales y centroamericanos, Espinosa quedó inmovilizado a eso de las 9:30 de la noche del martes cerca de la localidad de El Viguí, situada en la provincia de Veraguas, como contó la mañana de este miércoles a EFE.

“Lo que pasa es que aquí estamos peleando pueblo con pueblo, esto se ha salido de control aquí y estamos peleando pueblo con pueblo, porque la verdad es que aquí a nosotros nos tienen como secuestrados. Uno quiere avanzar pero aquí ahorita mismo lo que estamos es pueblo con pueblo peleando”, expresó Espinosa.

“Yo soy de Panamá pero aquí hay mucho extranjero que quieren avanzar hacia su país pero están atrapados. Ahí hay unas mulas (camiones) que llevan pollo y todas esas cosas y tiene que estar toda la noche encendida y si a esa mula se le llega a acabar la gasolina del thermoking se daña toda esa mercancía”, agregó.

El transportista panameño viajaba con una carga de abono a la localidad de Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro, la otra región más afectada por las protestas que se registran en Panamá desde hace casi tres semanas impulsadas por los sindicatos izquierdistas de docentes del sector público y la construcción que decretaron un paro indefinido de labores que se desarrolla a medias.

“No hemos ni cenado ni desayunado”, relató Espinosa a EFE a eso de las 6:30 hora local (11:30 GMT). Alrededor de una hora después, fuerzas antimotines despejaron la vía que obstruía un reducido grupo de personas que había tirado a la carretera tubos de concreto que fueron removidos con maquinaria.

El presidente José Raúl Mulino ha dicho que la protesta pacífica es un derecho de los ciudadanos que está al mismo nivel que el de libre tránsito, por lo que aseguró que las autoridades mantendrán las vías despejadas.

“Pedimos al Gobierno consideración”

René Ricardo Rodríguez en uno de los habitantes de las casas que están a la orilla de la Interamericana en un sector cercano a El Viguí, y cuenta a EFE que los gases lacrimógenos usados por la Policía para despejar la vía están afectando a todos allí.

“Anoche (martes) esto fue un desastre. Le pedimos al Gobierno, a las autoridades, que no hagan esto con los niños, les pedimos por favor que tengan un poco más de consideración, los niños no están en protesta, la agente adulta de por aquí no está en protesta”, dijo Rodríguez.

Este ciudadano opina que hay que respaldar las protestas porque hay que echar “abajo” la nueva ley de seguridad social “porque daña a toda la juventud, que el día de mañana no vamos a tener una jubilación digna”.

Los sindicatos acusan que la reforma desmejora las pensiones y privatiza el sistema, lo que el Gobierno niega. Además del seguro social, los huelguistas protestan contra un controvertido acuerdo de seguridad firmado por Panamá y Estados Unidos, y contra la minería.

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, dijo el martes que durante las protestas se han dado “más de 480 cierres” de calles a nivel nacional, en los cuales “196 personas han sido aprehendidas”.

“Vamos a seguir manteniendo el libre tránsito a nivel nacional y así mismo prestar la atención a todo lo que son las marchas cuidándolas y así mismo cuidando el libre tránsito de todos los transeúntes a nivel nacional a fin de que las calles no estén cerradas”, remarcó el jefe policial.