Estas son las mejores empresas para atraer talento en Panamá en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Banco General lidera el ranking Merco Talento Panamá 2026, y también aparece el Canal de Panamá como referencia entre las 150 empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en el país.

Bancos, empresas del sector logístico, agroindustrias y referentes en el sector del comercio y los servicios están entre las empresas que más potencial para atraer talento y fidelizar personal tienen en Panamá, según el ranking Merco Talento Panamá 2026.

Este año el primer lugar se lo llevó el Banco General, seguido del Banco Nacional de Panamá y Cervecería Nacional. El top 10 de las mejores empresas para atraer y retener talento en Panamá lo completan en cuanto lugar la Autoridad del Canal de Panamá, seguido de la Caja de Ahorros, Nestlé, Ricardo Pérez Toyota, McDonald’s, Grupo Melo y Banistmo.

La tercera edición del monitor evaluó a 150 empresas y se elaboró a partir de 13,662 encuestas, 11 fuentes de información y seis perspectivas, incluyendo trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, ciudadanos, expertos en recursos humanos, sindicatos y catedráticos.

Entre los colaboradores de las empresas líderes, el 89% percibe un propósito corporativo claro y el orgullo de pertenencia alcanzó 9.22 puntos sobre 10.

El estudio también revela diferencias en las prioridades al cambiar de empleo: los hombres valoran más la retribución, los beneficios, el ambiente laboral, el desarrollo profesional y la formación, mientras que las mujeres priorizan sectores atractivos, empresas con reputación, oportunidades de liderazgo y calidad de vida

El estudio también destacó a los mejores equipos de recursos humanos, categoría liderada por Banco General, seguido por Cervecería Nacional, Terpel/Va&Ven, la Autoridad del Canal de Panamá y Banistmo. Igualmente reconocieron a EPA (Empresa Panameña de Alimentos), Nestlé, Tigo, McDonald’s y Caja de Ahorros.