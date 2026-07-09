Panamá, 09 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 09 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Recurso humano

    Estas son las mejores empresas para atraer talento en Panamá en 2026

    Banco General lidera el ranking Merco Talento Panamá 2026, y también aparece el Canal de Panamá como referencia entre las 150 empresas con mayor capacidad para atraer y retener talento en el país.

    Katiuska Hernández
    Estas son las mejores empresas para atraer talento en Panamá en 2026
    Parte del área bancaria de Panamá. Elysée Fernández

    Bancos, empresas del sector logístico, agroindustrias y referentes en el sector del comercio y los servicios están entre las empresas que más potencial para atraer talento y fidelizar personal tienen en Panamá, según el ranking Merco Talento Panamá 2026.

    +info

    Estas son las empresas con mejor reputación en Panamá en 2025

    Este año el primer lugar se lo llevó el Banco General, seguido del Banco Nacional de Panamá y Cervecería Nacional. El top 10 de las mejores empresas para atraer y retener talento en Panamá lo completan en cuanto lugar la Autoridad del Canal de Panamá, seguido de la Caja de Ahorros, Nestlé, Ricardo Pérez Toyota, McDonald’s, Grupo Melo y Banistmo.

    Estas son las mejores empresas para atraer talento en Panamá en 2026

    La tercera edición del monitor evaluó a 150 empresas y se elaboró a partir de 13,662 encuestas, 11 fuentes de información y seis perspectivas, incluyendo trabajadores, universitarios, demandantes de empleo, ciudadanos, expertos en recursos humanos, sindicatos y catedráticos.

    Entre los colaboradores de las empresas líderes, el 89% percibe un propósito corporativo claro y el orgullo de pertenencia alcanzó 9.22 puntos sobre 10.

    El estudio también revela diferencias en las prioridades al cambiar de empleo: los hombres valoran más la retribución, los beneficios, el ambiente laboral, el desarrollo profesional y la formación, mientras que las mujeres priorizan sectores atractivos, empresas con reputación, oportunidades de liderazgo y calidad de vida

    El estudio también destacó a los mejores equipos de recursos humanos, categoría liderada por Banco General, seguido por Cervecería Nacional, Terpel/Va&Ven, la Autoridad del Canal de Panamá y Banistmo. Igualmente reconocieron a EPA (Empresa Panameña de Alimentos), Nestlé, Tigo, McDonald’s y Caja de Ahorros.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.

    Última Hora

    • 19:07 Ciudad deportiva de Changuinola: tres años de atraso y cifras que no cuadran Leer más
    • 19:04 Ministerio de Salud descarta reducir la exigencia del examen de certificación en medicina Leer más
    • 18:51 Francia-Marruecos, un choque mundialista de ‘alto riesgo’ tras graves incidentes en 2022 Leer más
    • 18:40 Árboles caídos y voladuras de techos por intensa lluvia en el país ante el paso de dos ondas tropicales  Leer más
    • 18:40 Francia y Marruecos, una batalla por el primer cupo a semifinales Leer más
    • 18:32 La Corte respaldó la prórroga que dobló la vigencia del contrato con el proveedor del mobiliario urbano Leer más
    • 18:19 Mike Stump confía en la ‘talla de Panamá’ para clasificar al octavo Mundial Sub-20 Leer más
    • 18:01 Haaland se enfrenta al país que le vio nacer Leer más
    • 17:40 Investigan altercado entre piloto de Copa Airlines y controlador aéreo en aeropuerto de Costa Rica Leer más
    • 17:32 Mulino explica por qué no invitó a Vamos y Seguimos a almorzar en la Presidencia: ‘Ellos no son parte’ Leer más