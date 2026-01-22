Estas son las nuevas normas de la OMI que rigen el transporte marítimo desde 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las nuevas normas de la OMI, vigentes desde 2026, introducen obligaciones en formación contra el acoso, reporte de contenedores perdidos, control de combustibles, seguridad contra incendios y mayores exigencias técnicas para buques mercantes y pesqueros.

Desde el 1 de enero de 2026 entró en vigor un amplio conjunto de enmiendas a convenios y códigos de la Organización Marítima Internacional (OMI) que introduce nuevas obligaciones en materia de seguridad, formación, operación y protección ambiental en el transporte marítimo internacional.

Los cambios alcanzan a buques mercantes, portacontenedores, graneleros, buques pesqueros y naves que operan en aguas polares, y obligan a los Estados de abanderamiento, autoridades marítimas, armadores y tripulaciones a adecuar procedimientos, certificaciones y equipos.

Uno de los ajustes más relevantes está relacionado con la formación de la gente de mar. Las enmiendas al Código de Formación, Titulación y Guardia (STCW) incorporan requisitos mínimos obligatorios para prevenir y responder a situaciones de violencia, acoso, intimidación y agresiones sexuales a bordo. La capacitación pasa a formar parte de la instrucción básica en seguridad personal y responsabilidades sociales.

En el ámbito de la seguridad de la navegación, entró en vigor la notificación obligatoria de la pérdida de contenedores, tras enmiendas a los convenios MARPOL y SOLAS. A partir de ahora, el capitán de un buque involucrado en estos incidentes deberá informar a los buques cercanos, al Estado ribereño más próximo y al Estado de abanderamiento, que tendrá la obligación de comunicar el suceso a la OMI, detallando la ubicación y el número de contenedores perdidos.

Arsenio Domínguez, secretario general de la Organización Marítima Internacional. Cortesía OMI

Las nuevas disposiciones también refuerzan las exigencias técnicas para los dispositivos de izada y chigres utilizados en operaciones de fondeo, mediante una regla específica del Convenio SOLAS que regula su diseño, construcción, operación, inspección y mantenimiento, respaldada por directrices técnicas de aplicación.

En materia de combustibles y prevención de incendios, las enmiendas al Convenio SOLAS buscan impedir el suministro de combustibles líquidos que no cumplan con el punto de inflamación mínimo establecido. Los proveedores deberán entregar, antes del abastecimiento, una declaración certificada que acredite el cumplimiento de la norma. Además, se prohibió el uso y almacenamiento de agentes extintores que contengan ácido sulfónico de perfluorooctano (PFOS), con aplicación inmediata para buques construidos desde 2026 y un período de adecuación para las naves existentes.

Otro cambio relevante es la ampliación de las medidas de seguridad en aguas polares. Las enmiendas al Código Polar y al Convenio SOLAS extienden las exigencias de planificación del viaje y seguridad de la navegación a determinados buques no regidos previamente por SOLAS, incluidos pesqueros de mayor eslora, yates de recreo de gran arqueo y buques de carga de menor tonelaje.

A partir de este año, los nuevos buques portacontenedores y graneleros de arqueo bruto igual o superior a 3,000 deberán estar equipados con clinómetros electrónicos, que permitan medir, mostrar y registrar el movimiento de balance del buque. A ello se suman nuevas exigencias de detección, vigilancia y control de incendios en espacios para vehículos, carga rodada y espacios de categoría especial.

Las nuevas normas aplican a todo el transporte marítimo global. Foto: LP / Alexander Arosemena

El paquete normativo incluye, además, la entrada en vigor del Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG) actualizado, enmiendas al Código de Transporte de Grano, mejoras al Código IGF para buques que utilizan combustibles de bajo punto de inflamación y ajustes al Código ESP sobre inspecciones reforzadas en graneleros y petroleros.

Finalmente, se activó una implementación gradual de nuevas especificaciones para los sistemas de información y visualización de cartas electrónicas (ECDIS), que permitirá el intercambio digital de planes de ruta, con aplicación voluntaria desde 2026 y obligatoria a partir de 2029.

Las nuevas normas forman parte del esfuerzo de la OMI por elevar los estándares internacionales de seguridad, formación y protección ambiental, en un contexto de mayor exigencia operativa y tecnológica para el transporte marítimo global.