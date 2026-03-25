Estas son las vacantes disponibles en el portal de Empleos Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La bolsa electrónica de Empleos Panamá, que coordina el Ministerio de Trabajo, anunció nuevas ofertas de empleo en diferentes regiones del país.

Son al mensos 20 vacantes disponibles y las ofertas de empleo van desde topógrafo hasta técnico de fibra óptica.

El sitio, administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mantiene actualizadas las ofertas de empleo para perfiles técnicos, administrativos y profesionales, con oportunidades en provincias como Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá.

Las personas interesadas en optar por estas vacantes deben ingresar a https://empleospanama.gob.pa/.

Chiriquí

Topógrafo: con conocimientos en proyectos de obras viales o movimiento de tierras.

Recepcionista: con conocimientos en hotelería y atención al cliente. Debe tener dominio del idioma inglés intermedio o avanzado.

Panamá Oeste

Oficial de facturación: con licenciatura en Contabilidad, Administración o Logística. Debe tener dominio de inglés intermedio.

Asistente de ventas: con bachiller completo, manejo de caja, facturación y cobros.

Colón

Técnico de mantenimiento y reparación de ascensores: con técnico en Electricidad, Electrónica, Mecánica o afines.

Panamá

Encargado de almacén: con estudios universitarios en Ingeniería Industrial, Logística o áreas relacionadas.

Subgerente de restaurante: con estudios técnicos o universitarios culinarios. Debe poseer ambos carné de salud.

Ejecutiva de cobros de seguros: para gestionar el pago oportuno de primas y renovaciones.

Asistente de contabilidad: para apoyar en la elaboración de tareas administrativas, conciliaciones bancarias y de cuentas contables.

Diseñador gráfico y gestión digital: con manejo de redes sociales corporativas, dominio de Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign.

Ejecutivo de movilidad web: con conocimientos en el sector automotor, bancos, concesionarios o financieras.

Supervisor de ventas (motos): debe contar con licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o Ingeniería Comercial.

Vendedor logístico: con licenciatura en Comercio Internacional, Logística o Transporte. Debe tener dominio del idioma inglés avanzado.

Oficial de salud ocupacional: debe tener conocimientos en legislación laboral, vigilancia y prevención de riesgos.

Técnico de telecomunicaciones motorizado: estudios universitarios o técnicos en sistemas informáticos o áreas afines.

Mecánico: para realizar el mantenimiento, diagnóstico y reparación de maquinaria pesada.

Supervisor de cobros: elaborar el plan diario y mensual de trabajo e implementar estrategias de recuperación definidas.

Oficial de abordaje: recién graduado en carreras de operaciones marítimas portuarias, aduana o logística, con dominio del idioma inglés avanzado.

Técnico de instalación de ascensores y escaleras eléctricas: con título en Electricidad, Mecánica o afines.

Técnico empalmador de fibra óptica: con estudios en Telecomunicaciones y Electrónica. Debe poseer licencia de conducir tipo D.