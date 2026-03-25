Estas son las vacantes disponibles en el portal de Empleos Panamá

La bolsa electrónica de Empleos Panamá, que coordina el Ministerio de Trabajo, anunció nuevas ofertas de empleo en diferentes regiones del país.
Son al mensos 20 vacantes disponibles y las ofertas de empleo van desde topógrafo hasta técnico de fibra óptica.
El sitio, administrado por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, mantiene actualizadas las ofertas de empleo para perfiles técnicos, administrativos y profesionales, con oportunidades en provincias como Colón, Panamá Oeste, Chiriquí y Panamá.
Las personas interesadas en optar por estas vacantes deben ingresar a https://empleospanama.gob.pa/.
Chiriquí
Topógrafo: con conocimientos en proyectos de obras viales o movimiento de tierras.
Recepcionista: con conocimientos en hotelería y atención al cliente. Debe tener dominio del idioma inglés intermedio o avanzado.
Panamá Oeste
Oficial de facturación: con licenciatura en Contabilidad, Administración o Logística. Debe tener dominio de inglés intermedio.
Asistente de ventas: con bachiller completo, manejo de caja, facturación y cobros.
Colón
Técnico de mantenimiento y reparación de ascensores: con técnico en Electricidad, Electrónica, Mecánica o afines.
Panamá
Encargado de almacén: con estudios universitarios en Ingeniería Industrial, Logística o áreas relacionadas.
Subgerente de restaurante: con estudios técnicos o universitarios culinarios. Debe poseer ambos carné de salud.
Ejecutiva de cobros de seguros: para gestionar el pago oportuno de primas y renovaciones.
Asistente de contabilidad: para apoyar en la elaboración de tareas administrativas, conciliaciones bancarias y de cuentas contables.
Diseñador gráfico y gestión digital: con manejo de redes sociales corporativas, dominio de Adobe Illustrator, Photoshop e InDesign.
Ejecutivo de movilidad web: con conocimientos en el sector automotor, bancos, concesionarios o financieras.
Supervisor de ventas (motos): debe contar con licenciatura en Administración de Empresas, Mercadeo o Ingeniería Comercial.
Vendedor logístico: con licenciatura en Comercio Internacional, Logística o Transporte. Debe tener dominio del idioma inglés avanzado.
Oficial de salud ocupacional: debe tener conocimientos en legislación laboral, vigilancia y prevención de riesgos.
Técnico de telecomunicaciones motorizado: estudios universitarios o técnicos en sistemas informáticos o áreas afines.
Mecánico: para realizar el mantenimiento, diagnóstico y reparación de maquinaria pesada.
Supervisor de cobros: elaborar el plan diario y mensual de trabajo e implementar estrategias de recuperación definidas.
Oficial de abordaje: recién graduado en carreras de operaciones marítimas portuarias, aduana o logística, con dominio del idioma inglés avanzado.
Técnico de instalación de ascensores y escaleras eléctricas: con título en Electricidad, Mecánica o afines.
Técnico empalmador de fibra óptica: con estudios en Telecomunicaciones y Electrónica. Debe poseer licencia de conducir tipo D.