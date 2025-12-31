Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció la apertura de nuevas vacantes laborales, como parte de una iniciativa orientada a captar talento profesional para uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país: el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

Entre las posiciones disponibles se encuentran perfiles técnicos, administrativos y de ingeniería, requeridos para distintas áreas del proyecto.

Vacantes disponibles

Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional (bilingüe): Responsable de garantizar el cumplimiento del marco de seguridad en todas las etapas del proyecto, promoviendo una cultura de prevención y asegurando la correcta aplicación de los protocolos de salud y seguridad por parte del equipo y los contratistas.

Ingeniero de Puente: Encargado del análisis, diseño y supervisión de estructuras de puentes, velando por su seguridad, funcionalidad y cumplimiento de las normas técnicas. Brinda soporte técnico en obra y participa en la planificación y ejecución de soluciones estructurales.

Gerente de Calidad de Diseño y Auditoría: Responsable de dar seguimiento al Plan de Gestión de Calidad del Diseño del contratista y de supervisar el desempeño de consultores y equipos de diseño. También administra al personal de aseguramiento de la calidad y realiza labores de inspección, verificación y auditoría independiente.

Generalista de Recursos Humanos y Reclutamiento: Profesional encargado de la búsqueda, selección y contratación de personal calificado, con conocimiento integral de los procesos de recursos humanos y alineado a las necesidades de cada área del proyecto.

Topógrafo: Responsable de realizar levantamientos topográficos y geodésicos mediante el uso de estaciones totales, GPS/GNSS, niveles y drones, cuando corresponda.

Además, el consorcio mantiene abiertas otras vacantes, entre ellas:

+ Encargado de intercambiadores

+ Ingeniero de sitio

+ Encargado de viaductos

+ Ingeniero estructural

+ Ingeniero de control de costos y planificación

+ Traductor inglés–mandarín–español

El CPCP informó que los interesados pueden consultar la descripción detallada de cada puesto en la sección “Vacantes” de sus historias destacadas en Instagram (@pcpc_oficial) y completar su postulación a través del enlace habilitado en la plataforma.

Sobre el proyecto

El Consorcio Panamá Cuarto Puente está integrado por las constructoras Communications Construction Company y China Harbour Engineering. El proyecto tiene un costo total de $2,137 millones, que incluye diseño, construcción y financiamiento, de los cuales $640 millones corresponden a financiamiento.

La obra contempla la construcción de un puente atirantado de acero y concreto, de 965 metros de longitud, con una torre central en forma de “H” de 186 metros de altura, una anchura de 36.87 metros y una altura libre de 75 metros, que garantizará la navegación por el Canal de Panamá.

El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra actualmente un 30% de avance y su entrega total está proyectada para el año 2028.