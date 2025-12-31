Panamá, 31 de diciembre del 2025

    Vacantes laborales

    Estas son las vacantes disponibles en el proyecto del Cuarto Puente

    Getzalette Reyes
    Cuarto Puente ofrece nuevas oportunidades de empleo en Panamá.

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) anunció la apertura de nuevas vacantes laborales, como parte de una iniciativa orientada a captar talento profesional para uno de los proyectos de infraestructura más relevantes del país: el Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá.

    Entre las posiciones disponibles se encuentran perfiles técnicos, administrativos y de ingeniería, requeridos para distintas áreas del proyecto.

    Vacantes disponibles

    Supervisor de Seguridad y Salud Ocupacional (bilingüe): Responsable de garantizar el cumplimiento del marco de seguridad en todas las etapas del proyecto, promoviendo una cultura de prevención y asegurando la correcta aplicación de los protocolos de salud y seguridad por parte del equipo y los contratistas.

    Ingeniero de Puente: Encargado del análisis, diseño y supervisión de estructuras de puentes, velando por su seguridad, funcionalidad y cumplimiento de las normas técnicas. Brinda soporte técnico en obra y participa en la planificación y ejecución de soluciones estructurales.

    Gerente de Calidad de Diseño y Auditoría: Responsable de dar seguimiento al Plan de Gestión de Calidad del Diseño del contratista y de supervisar el desempeño de consultores y equipos de diseño. También administra al personal de aseguramiento de la calidad y realiza labores de inspección, verificación y auditoría independiente.

    Generalista de Recursos Humanos y Reclutamiento: Profesional encargado de la búsqueda, selección y contratación de personal calificado, con conocimiento integral de los procesos de recursos humanos y alineado a las necesidades de cada área del proyecto.

    Topógrafo: Responsable de realizar levantamientos topográficos y geodésicos mediante el uso de estaciones totales, GPS/GNSS, niveles y drones, cuando corresponda.

    Además, el consorcio mantiene abiertas otras vacantes, entre ellas:

    + Encargado de intercambiadores

    + Ingeniero de sitio

    + Encargado de viaductos

    + Ingeniero estructural

    + Ingeniero de control de costos y planificación

    + Traductor inglés–mandarín–español

    El CPCP informó que los interesados pueden consultar la descripción detallada de cada puesto en la sección “Vacantes” de sus historias destacadas en Instagram (@pcpc_oficial) y completar su postulación a través del enlace habilitado en la plataforma.

    Sobre el proyecto

    El Consorcio Panamá Cuarto Puente está integrado por las constructoras Communications Construction Company y China Harbour Engineering. El proyecto tiene un costo total de $2,137 millones, que incluye diseño, construcción y financiamiento, de los cuales $640 millones corresponden a financiamiento.

    La obra contempla la construcción de un puente atirantado de acero y concreto, de 965 metros de longitud, con una torre central en forma de “H” de 186 metros de altura, una anchura de 36.87 metros y una altura libre de 75 metros, que garantizará la navegación por el Canal de Panamá.

    El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá registra actualmente un 30% de avance y su entrega total está proyectada para el año 2028.

    Getzalette Reyes

    Portadista

