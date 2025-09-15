Esto es lo que se gastará la Caja del Seguro en jubilaciones y servicios de salud en 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Caja del Seguro Social tiene el reto de garantizar el pago de las prestaciones económicas y de servicios de salud, atención médica y el pago de las jubilaciones y jubilaciones a demás de otras obligaciones.

Para el año 2026, el director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, informó que la institución deberá destinar 3,029 millones de dólares al pago de pensiones y prestaciones de salud.

Los detalles los presentó el director general de la CSS durante el conversatorio del foro Café con La Prensa que se realizó en David, Chiriquí, donde explicó que el presupuesto total proyectado para 2026 asciende a 8,122 millones de dólares, lo que representa un incremento del 11% respecto a 2025, cuando se fijó en 7,322 millones de dólares.

Indicó que de este monto, 2,325 millones corresponderán a gastos de funcionamiento, 2,462 millones a vencimientos de inversiones y 305 millones a inversiones físicas, entre ellas la construcción y modernización de policlínicas y hospitales.

Además, precisó que los 8,122 millones de dólares presuestados, unos 7,835 millones de dólares provendrán de aportes estatales y cuotas obrero–patronales. Para balancear el presupuesto, la CSS requerirá aún 286 millones adicionales.

La CSS estima que recibirá $1,424 millones de dólares de reembolsos y aportes estatales. Recalcó que debido a la reforma que se aprobó, el Estado dará aportes cercanos a los mil millones de dólares.

Mon indicó que con la reforma se permitirá prolongar la estabilidad financiera de la CSS hasta 2029.

“De no haberse aprobado esta reforma, los ahorros del programa de salud se habrían agotado en 2027”, advirtió.

En relación con las pensiones, detalló que en 2026 el gasto crecerá en 6.1%, equivalente a 175 millones de dólares, debido al incremento de nuevas jubilaciones. Señaló que el reto será optimizar el uso de los recursos, contener el gasto en personal y garantizar la sostenibilidad del sistema.

“Nos vamos a apretar el cinturón en toda la optimización de nuestro personal. Vamos a gastar menos en personal, un reducción de 5.9%. No vamos a tener crecimientos exorbitantes de personal; la Caja del Seguro Social ya no puede emplear a una persona más, lo que tiene que hacer es utilizar las personas que tiene al servicio correcto”, anunció Mon al señalar que han ahorrado dinero con la revisión de bonificaciones y sobre sueldos que existían además de reducir los gastos operativos.

El director enfatizó que la CSS no solo administra pensiones, sino también salud, riesgos laborales e inversiones. En este sentido, aseguró que el manejo de los fondos de jubilación debe generar rendimientos sostenibles: “Los panameños necesitan pensiones dignas, y para lograrlo debemos invertir de manera responsable, con una visión de largo plazo”.

Mon también resaltó que la institución avanza en la implementación de la herramienta digital como Mi Caja Digital para gestionar pagos y acceder a recursos digitales de la institución. “Puede ver antes del retiro cuántas cuotas tiene desde el momento que entraron y además sin errores ni hacer fila en una institución”.

Además, mencionó la herramienta Mi Retiro Seguro, que permitirá a los trabajadores planificar su jubilación con mayor transparencia y evitar sorpresas al momento de su retiro. Actualmente, más de 722 mil asegurados están registradas en la herramienta y aunque el desafío es extender su uso al millón y medio de cotizantes activos se está avanzando en estas soluciones tecnológicas para acceder a los datos. Mencionó que se han gestionado másde 5,000 trámites de asegurados que han pedido revisar algún error.

“Los retos son enormes, pero estamos avanzando en infraestructura y programas que garanticen la atención médica y el pago de jubilaciones”, subrayó Mon, al enfatizar que la sostenibilidad de la CSS requiere decisiones responsables y consensuadas para los próximos años.