Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Región 3 de la Lotería Fiscal Regional recibió más de 63 mil sobres equivalentes a 315 mil facturas fiscales, reflejando la alta participación de contribuyentes de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

La Dirección General de Ingresos (DGI) realizó una nueva jornada de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la Región 3, integrada por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, con una participación de 63,001 sobres equivalentes a 315,005 facturas fiscales.

La actividad se desarrolló en el Centro Comercial Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, donde ciudadanos y autoridades participaron del sorteo regional, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.

Según informó la DGI, de los más de 63 mil sobres recibidos, 32,200 correspondieron a contribuyentes de la provincia de Chiriquí. La administradora provincial de ingresos de Chiriquí, Arelí Mojica, destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido “extraordinaria” y señaló que este primer sorteo regional representa “un honor y un privilegio” para la provincia.

Mojica exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de la institución para conocer las fechas de los próximos sorteos y las vigencias de las facturas fiscales que podrán participar en futuras ediciones.

Se recibieron 63,001 sobres, equivalentes a 315,005 facturas fiscales. Cortesía MEF

Por su parte, la administradora provincial de ingresos de Veraguas, Betzy Torres, aseguró que la participación de los veragüenses ha sido amplia y positiva, lo que demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de solicitar la factura fiscal como parte del fortalecimiento de la recaudación tributaria.

Mientras tanto, el administrador provincial de ingresos de Bocas del Toro, Roger Acosta, indicó que esta iniciativa era esperada por los contribuyentes de la provincia y destacó el entusiasmo mostrado durante el desarrollo del sorteo regional.

La DGI explicó que la Lotería Fiscal Regional es un mecanismo que premia a los ciudadanos que solicitan y conservan sus facturas fiscales, promoviendo así la transparencia y el cumplimiento tributario en Panamá.

Ganadores de $10 mil:

Kimberly Vincent

Aides Castillo

Marisol Romero

Ileana Hernández

Berta Donoso

Ganadores de $5 mil:

Doris Pérez

Marta Sandoval

Naydut Guerra

Roberto Caballero

Rodrigo Alaín

Pascal Grey

Rosalba Hartman

Leyda Pinzón

Eirlenys Vargas

Tesila Pinilla

Ganadores de $1,000