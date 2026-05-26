Panamá, 27 de mayo del 2026

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    Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas

    La Región 3 de la Lotería Fiscal Regional recibió más de 63 mil sobres equivalentes a 315 mil facturas fiscales, reflejando la alta participación de contribuyentes de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas.

    Redacción de La Prensa
    Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas
    Se recibieron 63,001 sobres, equivalentes a 315,005 facturas fiscales. Cortesía MEF

    La Dirección General de Ingresos (DGI) realizó una nueva jornada de la Lotería Fiscal Regional correspondiente a la Región 3, integrada por las provincias de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas, con una participación de 63,001 sobres equivalentes a 315,005 facturas fiscales.

    +info

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal RegionalLotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1

    La actividad se desarrolló en el Centro Comercial Federal Mall, en la provincia de Chiriquí, donde ciudadanos y autoridades participaron del sorteo regional, iniciativa que busca incentivar la solicitud de facturas fiscales y fortalecer la cultura tributaria en el país.

    Según informó la DGI, de los más de 63 mil sobres recibidos, 32,200 correspondieron a contribuyentes de la provincia de Chiriquí. La administradora provincial de ingresos de Chiriquí, Arelí Mojica, destacó que la respuesta de la ciudadanía ha sido “extraordinaria” y señaló que este primer sorteo regional representa “un honor y un privilegio” para la provincia.

    Mojica exhortó a los ciudadanos a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales de la institución para conocer las fechas de los próximos sorteos y las vigencias de las facturas fiscales que podrán participar en futuras ediciones.

    Estos fueron los ganadores de la Lotería Fiscal Regional en Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas
    Se recibieron 63,001 sobres, equivalentes a 315,005 facturas fiscales. Cortesía MEF

    Por su parte, la administradora provincial de ingresos de Veraguas, Betzy Torres, aseguró que la participación de los veragüenses ha sido amplia y positiva, lo que demuestra una mayor conciencia sobre la importancia de solicitar la factura fiscal como parte del fortalecimiento de la recaudación tributaria.

    Mientras tanto, el administrador provincial de ingresos de Bocas del Toro, Roger Acosta, indicó que esta iniciativa era esperada por los contribuyentes de la provincia y destacó el entusiasmo mostrado durante el desarrollo del sorteo regional.

    La DGI explicó que la Lotería Fiscal Regional es un mecanismo que premia a los ciudadanos que solicitan y conservan sus facturas fiscales, promoviendo así la transparencia y el cumplimiento tributario en Panamá.

    Ganadores de $10 mil:

    • Kimberly Vincent

    • Aides Castillo

    • Marisol Romero

    • Ileana Hernández

    • Berta Donoso

    Ganadores de $5 mil:

    • Doris Pérez

    • Marta Sandoval

    • Naydut Guerra

    • Roberto Caballero

    • Rodrigo Alaín

    • Pascal Grey

    • Rosalba Hartman

    • Leyda Pinzón

    • Eirlenys Vargas

    • Tesila Pinilla

    Ganadores de $1,000

    • Kathia Núñez

    • Betzi Cortéz

    • Eleuterio Aparicio

    • Hermedina Santos

    • Osman Pérez

    • Tilcia Rujano

    • Carlos Rodríguez

    • Any Cuevas

    • Daniel Cervantes

    • Abraham Maloff

    Redacción de La Prensa


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