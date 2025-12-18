Estos son los cambios en el ‘Código Fiscal’ que propone el MEF para salir de la lista de paraísos fiscales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá circuló, entre abogados, expertos en tributación internacional, el borrador del proyecto de Ley de Sustancia Económica que busca reformar el Código Fiscal para que Panamá cumpla con los criterios de la Unión Europea (UE) sobre fiscalidad justa y regímenes de Exención de Renta de Fuente Extranjera (FSIE) y poder salir en el 2026 de la llamada lista de paraísos fiscales.

La propuesta del MEF se enfoca en reformar el Código Fiscal, específicamente en la regulación del impuesto sobre la renta y estableciendo requisitos de sustancia económica, es decir, que las empresas multinacionales o subsidiarias que operen en el país demuestren que tienen empleados, ofician, que generar realmente una actividad.

Panamá quiere acelerar la salida de la Lista de Jurisdicciones no Cooperantes a Efectos Fiscales de la Unión Europea (UE), específicamente atendiendo al Criterio 2.1 sobre equidad fiscal y los Regímenes de Exención de Renta de Fuente Extranjera (FSIE).

La Unión Europea ha señalado que el sistema panameño es pernicioso debido a la exclusión incondicional de gravamen sobre las rentas pasivas de fuente extranjera.

La modificación central es la adición de un artículo, el artículo 694-A, que impone un gravamen excepcional a ciertas rentas pasivas de fuente extranjera —tales como dividendos, intereses, regalías y ganancias de capital— obtenidas por entidades que forman parte de un grupo multinacional.

Para que estas rentas sigan sin ser gravadas, la entidad debe ser considerada “calificada”, lo que exige demostrar una sustancia económica adecuada en el territorio nacional.

Esto implica la obligación de emplear recursos humanos calificados y remunerados, contar con instalaciones apropiadas, tomar decisiones estratégicas y asumir riesgos en el país, e incurrir en costos y gastos operacionales adecuados en Panamá, todo ello respecto a cada activo generador de la renta.

Las entidades que no cumplan con esta prueba de sustancia o con la declaración jurada anual requerida por la Dirección General de Ingresos (DGI) serán consideradas “no calificadas” y sus rentas pasivas serán gravadas. El proyecto también introduce normas anti-abuso y modifica la definición de Establecimiento Permanente para homologarla con los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

De acuerdo con el MEF, estos ajustes buscan responder al criterio de “equidad fiscal” exigido por la UE, fortalecer la transparencia del sistema tributario y reducir el riesgo reputacional y económico que implica para Panamá permanecer en listas restrictivas internacionales.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos, que ha representado a Panamá junto a voceros de la DGI en reuniones en la Unión Europea en materia fiscal, aclaró que el país no perderá su territorialidad fiscal con la reforma planteada. Añadió que se busca adaptar la norma a las experiencias de países como Uruguay y Costa Rica.

Al igual que Panamá, estas jurisdicciones enfocaron sus reformas en las entidades integrantes de grupos multinacionales que perciben rentas pasivas de fuente extranjera. La estrategia común, que Panamá ha replicado en su borrador de proyecto de ley, consiste en exigir que estas entidades demuestren una sustancia económica adecuada en el territorio nacional. Tanto Uruguay como Costa Rica impusieron la obligación de presentar una declaración informativa o jurada anual que detalle el cumplimiento de este test de sustancia, un requisito clave que Panamá también está adoptando.

¿Qué opinan los expertos?

José Luis Galindez, presidente de IFA capítulo Panamá, que es la Asociación Fiscal Internacional, sostuvo que es un avance significativo para la transparencia fiscal del país que se pueda incorporar el tema de la sustancia económica.

“El proyecto de ley moderniza el sistema territorial al introducir exigencias de sustancia económica para grupos multinacionales, evitando que el territorio sea utilizado para esquemas de evasión de rentas pasivas”, indicó.

Precisa que las medidas como la obligatoriedad de la declaración jurada y el mantenimiento de documentación comprobatoria son herramientas clave para garantizar la integridad del sistema.

“Es un paso necesario para cumplir con los estándares internacionales y asegurar nuestra competitividad global”.

Los cambios propuestos

Requisitos de sustancia económica

Para mantener la exención fiscal, las entidades deberán acreditar que son “entidades calificadas” respecto de cada activo generador de la renta pasiva.

Entre los requisitos se incluyen:

Contar con recursos humanos adecuados, remunerados y debidamente calificados en Panamá.

Disponer de instalaciones apropiadas para el desarrollo de la actividad principal asociada a los activos.

Tomar las decisiones estratégicas y asumir los riesgos en el territorio nacional.

Incurrir en costos y gastos operativos adecuados en Panamá, directamente relacionados con la actividad generadora de la renta.

Las entidades dedicadas principalmente a la tenencia de participaciones patrimoniales o al mantenimiento no habitual de bienes inmuebles tendrán requisitos de sustancia diferenciados.

Obligaciones de reporte y declaraciones

Las entidades multinacionales que perciban únicamente rentas pasivas de fuente extranjera deberán presentar una declaración jurada de dichas rentas ante la Dirección General de Ingresos (DGI), aun cuando estas no se consideren producidas en territorio panameño.

Se exigirá la presentación anual de una declaración jurada de sustancia económica dentro de los seis meses posteriores al cierre del período fiscal.

Esta declaración deberá incluir información detallada sobre:

Razón social y domicilio.

Actividades principales realizadas.

Ingresos, costos y gastos.

Recursos utilizados y personal empleado.

Estados financieros auditados.

Otras disposiciones relevantes