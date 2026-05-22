Panamá, 22 de mayo del 2026

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    Cultura tributaria

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional

    Se repartieron $110 mil desde Panamá Oeste, donde aportaron más de 320 mil facturas fiscales. La próxima semana será en Chiriquí y Herrera.

    Martha Vanessa Concepción
    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    El segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional se llevó a cabo en el centro comercial Westland Mall, donde se repartieron B/.110,000 en premios entre 25 contribuyentes de Panamá Oeste, Colón y Darién, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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    Lotería Fiscal: estos son los ganadores de la Región 1

    El informe destaca que se trata de la primera vez que este evento se traslada fuera de la ciudad capital.

    La jornada que se llevó a cabo este 21 de mayo, reunió un total de 64,289 sobres que contenían 321,445 facturas fiscales validadas, un volumen que las autoridades locales calificaron como un reflejo del creciente compromiso ciudadano con la exigencia del comprobante electrónico de pago.

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    Ganadores de los premios mayores

    Durante la transmisión en vivo por las plataformas digitales del MEF, se validaron los documentos y se contactó de inmediato a los ganadores de las distintas categorías de incentivos en efectivo:

    • Premios de B/. 10,000.00: Cindy Quintero, Angélica Zhang, Rogelio Caballero, Mayubel Tenorio y Diamantina Araúz.

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    • Premios de B/. 5,000.00: Destacan entre los diez ganadores Yessenia Zamora, Irasema Concepción, Lourdes Santamaría, Milagro Alveo y Daniel Herrera.

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    • Premios de B/. 1,000.00: Diez ciudadanos resultaron beneficiados, entre ellos Roberto Martínez, Fernando Fanilla, Joslam Sheperd, José De La Cruz e Ilia Nieto.

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    La subsecretaria del MEF, Ana Amado, recordó a la población que el listado oficial completo permanecerá publicado en las redes sociales de la institución y se difundirá durante tres días consecutivos en los principales diarios de circulación nacional.

    Estos son los ganadores del segundo sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Ganadores de la Lotería Fiscal Regional desde Panamá Oeste. MEF

    Próximas paradas de la ruta fiscal

    La subsecretaria del MEF, Ana Amado, anunció que el próximo martes 26 de mayo se ejecutará el sorteo de la Región 3 que abarca participantes de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Se llevará a cabo desde el Federal Mall en la provincia de Chiriquí.

    Seguidamente, el jueves 28 de mayo, la tómbola se trasladará al centro comercial Paseo Central en Chitré para premiar a la Región 4, integrada por las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé.

    Con la ejecución de estas giras, las administradoras provinciales Josefa Tom (Panamá Oeste) y Anaís Baruco (Colón), consideraron que el esquema regionalizado no solo dinamiza el comercio local, sino que consolida un modelo de fiscalización ciudadana indispensable para el desarrollo económico del Estado panameño.

    Martha Vanessa Concepción

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