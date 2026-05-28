Panamá, 28 de mayo del 2026

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    Cultura tributaria

    Estos son los ganadores del último sorteo de la Lotería Fiscal Regional

    Las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, aportaron miles de facturas válidas

    Martha Vanessa Concepción
    Estos son los ganadores del último sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Lotería Fiscal del MEF. Archivo.

    Con la participación de cientos de miles de facturas legales, se llevó a cabo este jueves el último de los sorteos programados hasta el momento, de la Lotería Fiscal correspondiente a la Región 4, que integra a las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

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    El Mall Paseo Central de Chitré en la provincia de Herrera, sirvió como sede oficial de la actividad que reunió a familias, participantes y altas autoridades de la institución tributaria.

    Estos son los ganadores del último sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Lotería Fiscal Regional. MEF

    En esta jornada un total de 10 panameños ganaron B/.1,000 cada uno; mientras otros 10 se hicieron acreedores a B/.5,000. Otros cinco salieron favorecidos con B/.10,000 cada uno, como reconocimiento por solicitar y registrar su factura fiscal, válidas en el período del 15 de marzo al 15 de mayo de 2026.

    Estos son los ganadores del último sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Lotería Fiscal Regional. MEF

    Participación masiva en las urnas

    Este fue el último de los sorteos programados hasta el momento fuera de la ciudad capital, mientras la institución analiza nuevas fechas.

    El 19 de mayo correspondió a la Región 1, para los contribuyentes de la provincia de Panamá, repartiendo todos premios por 110,000 dólares.

    El 21 de mayo la actividad se llevó a cabo en el centro comercial Westland Mall, entre contribuyentes de Panamá Oeste, Colón y Darién; y el martes 26 de mayo se ejecutó en Chiriquí el sorteo de la Región 3 que abarcaron participantes de Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas.

    Estos son los ganadores del último sorteo de la Lotería Fiscal Regional
    Lotería Fiscal Regional. MEF

    Las autoridades regionales señalaron que estos sorteos son una iniciativa muy esperada y destacaron que la población ha tomado una mayor conciencia sobre la exigencia de facturas.

    “Ahora los ciudadanos ven este acto como un derecho y una vía directa para fortalecer la recaudación del Estado”, afirmaron los funcionarios del MEF.


    Martha Vanessa Concepción


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