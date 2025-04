Estos son los nuevos destinos de Copa Airlines en Argentina: regresa a Salta y abre vuelos a Tucumán

Copa Airlines amplía operaciones hacia Argentina al reanudar los vuelos a Salta y agregar a Tucumán en la ruta de destinos hacia el sur desde la Ciudad de Panamá. Los vuelos a ambos destinos iniciarán en septiembre de 2025.

“Seguimos firmes con nuestro propósito de acortar distancias y facilitar conexiones, permitiendo que Panamá continúe siendo el puente que une a miles de personas en todo el continente, al tiempo que contribuimos con el desarrollo económico de las comunidades en donde operamos. La ampliación de la red de destinos en Argentina no solo promueve el intercambio cultural de la región, sino que también fortalece el turismo y los negocios entre nuestros países”, expresó Pedro Heilbron, presidente ejecutivo de Copa Airlines.

En el caso de Tucumán, puerta de entrada a los Valles Calchaquíes y un destino caracterizado por paisajes montañosos y pueblos pintorescos como Tafí del Valle, los vuelos comenzarán el 24 de septiembre de 2025 con tres frecuencias semanales, los lunes, miércoles y sábados.

La operación aérea partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 16:35 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional Teniente Benjamín Matienzo en Tucumán a las 00:34 a.m. (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Tucumán los martes, jueves y domingos a la 1:50 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:35 a.m. (hora local).

Por su parte, la ruta a Salta volverá a operar desde el 23 de septiembre de 2025, con tres frecuencias semanales, los martes, jueves y domingos.

El vuelo partirá del Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá a las 16:40 p.m. (hora local), llegando al Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes en Salta a las 00:24 a.m. (hora local). El vuelo de regreso saldrá de Salta los lunes, miércoles y viernes a las 2:01 a.m. (hora local), aterrizando en Panamá a las 5:30 a.m. (hora local).

Crecimiento en Argentina

Con el retorno a Salta la incorporación de Tucumán, el número total de ciudades a las que opera la aerolínea panameña en Argentina subirá a seis, luego de Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza, donde ya tiene operaciones.

Recientemente, Copa Airlines anunció que incrementará a seis los vuelos diarios entre la Ciudad de Panamá y Buenos Aires, la capital de Argentina, a partir de junio de este año. Desde el 3 de junio de 2025, pasará de 35 frecuencias semanales a 38.