Estos son los nuevos horarios de atención en la ASEP para reclamos y otros servicios

Alrededor de 12,200 quejas y reclamos anuales recibe la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (Asep) por parte de los usuarios por problemas con la electricidad, telecomunicaciones y otros servicios como agua potable.

Edwin González, director nacional de atención al usuario, indicó que más del 92% de esas quejas son por el servicio de electricidad, relacionado con los problemas con la facturación eléctrica, inconformidad con el cobro de la tarifa y también por el daño de equipos electrodomésticos a causa de fluctuaciones en el servicio de la electricidad.

Dado el gran volumen de quejas, González anunció que a partir del primero de septiembre se extenderá el horario en este departamento para que los consumidores y los usuarios puedan ser atendidos.

Al cierre del primer semestre de este el sector de la electricidad sumaba un total de 4,626 reclamos admitidos de un total de 4,971 reclamos recibidos y admitidos a nivel nacional.

Nuevo horario:

Para la atención, la ASEP informó que el horario se extiende dos horas adicioanles:

Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.

Sábados de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Los domingos en cualquier punto de la geografía a través del programa ASEP Móvil en un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Detallaron que con el programa ASEP Móvil han recorrido varias provincias alcanzando una atención de más de 27 mil usuarios y, en 14 meses de gestión, se han resuelto poco más de 15 mil reclamos a nivel nacional.

La atención desde el primero de septiembre se ampliará de lunes a viernes entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m., los sábados hasta las 4:00 p.m. y los domingos en unidades móviles. https://t.co/0cw5P2VSJr a través de @prensacom pic.twitter.com/lGGWYgaZYg — La Prensa Panamá (@prensacom) August 26, 2025

Cómo hacer un reclamo en la ASEP por electricidad

Acudir primero a la compañía suministradora

Dirígete a las oficinas de tu proveedor de energía (Naturgy o ENSA, según tu zona).

Lleva información clave: hora del apagón, electrodoméstico afectado y fotos del daño.

Allí abrirán un expediente y, si es necesario, enviarán un equipo técnico a tu domicilio para revisar medidores y aparatos dañados.

Hacer el reclamo formal como titular de la cuenta

El reclamo debe ser presentado por el titular del servicio para que el proceso sea más rápido. Puede ser de forma presencial o digital.

Si la compañía no ofrece una solución satisfactoria, es momento de elevar el caso a la ASEP.



Presentar la documentación ante la ASEP

Recopila el reclamo inicial, notas, datos de la empresa y cualquier evidencia del daño. El reclamo se podrá hacer en línea en este enlace: https://asep.gob.pa/requisitos/

La ASEP evaluará el caso y, en algunos casos, enviará un representante a tu domicilio para verificar la situación.

No hay límite de tipo de electrodoméstico que pueda reclamarse.

Estadísticas indican que entre el 70% y 80% de los reclamos son resueltos a favor del cliente.