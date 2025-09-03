Panamá, 03 de septiembre del 2025

    Secretaría de Energía

    Estos son los nuevos precios de los combustibles; prepare el bolsillo

    Henry Cárdenas P.
    Los nuevos precios estarán vigentes hasta el viernes 19 de septiembre. Archivo

    La Secretaría Nacional de Energía divulgó este miércoles los nuevos precios de los combustibles, que empezarán a regir a partir de este viernes 5 de septiembre de 2025, y registrarán un aumento de entre dos a tres centavos.

    De acuerdo con la tabla de precios divulgada por la entidad, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.89 por litro ($3.37 por galón), mientras que la de 95 octanos a $0.94 por litro ($3.56 por galón).

    Con respecto al diésel, se informa que costará $0.83 por litro ($3.14 por galón).

    Las gasolinas de 91 y 95 octanos aumentarán tres centavos por litro, en tanto que el diésel, dos centavos.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del viernes 5 de septiembre hasta las 5:59 a. m. del viernes 19 de septiembre.

