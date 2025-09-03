Estos son los nuevos precios de los combustibles; prepare el bolsillo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Secretaría Nacional de Energía divulgó este miércoles los nuevos precios de los combustibles, que empezarán a regir a partir de este viernes 5 de septiembre de 2025, y registrarán un aumento de entre dos a tres centavos.

De acuerdo con la tabla de precios divulgada por la entidad, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.89 por litro ($3.37 por galón), mientras que la de 95 octanos a $0.94 por litro ($3.56 por galón).

Con respecto al diésel, se informa que costará $0.83 por litro ($3.14 por galón).

Las gasolinas de 91 y 95 octanos aumentarán tres centavos por litro, en tanto que el diésel, dos centavos.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. del viernes 5 de septiembre hasta las 5:59 a. m. del viernes 19 de septiembre.