Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución por litro

La Secretaría Nacional de Energía divulgó este miércoles los nuevos precios de los combustibles, que empezarán a regir a partir de este viernes 22 de agosto de 2025.

De acuerdo con la tabla de precios, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.86 centavos por litro ($3.26 por galón). Se registra una disminución de un centavo por litro, en comparación con la tabla anterior.

En tanto, la gasolina de 95 octanos costará $0.90 centavos por litro ($3.41 por galón). El precio por litro disminuye dos centavos.

Con respecto al diésel se informa que el litro tendrá un precio de $0.81 centavos ($3.07 por galón). Aquí se registra una disminución de tres centavos por litro.

Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. de este viernes 22 de agosto, hasta las 5:59 a. m. del viernes 5 de septiembre.