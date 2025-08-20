Panamá, 20 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Secretaría de Energía

    Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución por litro

    Henry Cárdenas P.
    Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución por litro
    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. de este viernes 22 de agosto, hasta las 5:59 a. m. del viernes 5 de septiembre.

    La Secretaría Nacional de Energía divulgó este miércoles los nuevos precios de los combustibles, que empezarán a regir a partir de este viernes 22 de agosto de 2025.

    De acuerdo con la tabla de precios, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.86 centavos por litro ($3.26 por galón). Se registra una disminución de un centavo por litro, en comparación con la tabla anterior.

    En tanto, la gasolina de 95 octanos costará $0.90 centavos por litro ($3.41 por galón). El precio por litro disminuye dos centavos.

    Con respecto al diésel se informa que el litro tendrá un precio de $0.81 centavos ($3.07 por galón). Aquí se registra una disminución de tres centavos por litro.

    Los nuevos precios de los combustibles estarán vigentes desde las 6:00 a. m. de este viernes 22 de agosto, hasta las 5:59 a. m. del viernes 5 de septiembre.

    Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra leve disminución por litro

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Bono de $50 para jubilados y pensionados: CSS gestiona para que el pago llegue a tiempo. Leer más
    • Agroferias del IMA: calendario y puntos de venta para este miércoles 20 de agosto. Leer más
    • Por qué Nicaragua declaró propiedad estatal todo el territorio a menos de 15 km de sus fronteras. Leer más
    • Aduanas retiene cajas con dinero extranjero oculto en encomienda de bus Panamá–David. Leer más
    • Boxeo: El Nica Concepción cae noqueado a manos del invicto filipino Kenneth Llover. Leer más
    • Ruta del Café en Boquete costará $27 millones y abarcará más de 25 kilómetros. Leer más
    • Licitación de $5 millones de Mizrachi para limpiar ríos genera alerta por posible duplicidad. Leer más