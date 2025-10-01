Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra una leve disminución

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

A partir de este viernes 3 de octubre entrarán en vigencia los nuevos precios de los combustibles, que registrarán una leve disminución, informó la Secretaría Nacional de Energía.

De acuerdo con la nueva tabla de precios, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.86 por litro ($3.27 por galón), mientras que la de 95 octanos costará $0.91 por litro ($3.46 por galón). La de 91 octanos bajará dos centavos por litro y la de 91 octanos un centavo, en comparación con el costo anterior.

Con respecto al diésel, se informa que el precio por litro será de $0.84 ($3.18 por galón). Se registra un aumento de un centavo por litro.

Los nuevos precios de los combustibles regirán desde las 6:00 a.m. del viernes 3 hasta las 5:59 a.m. del viernes 17 de octubre.