Panamá, 01 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Gasolinas

    Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra una leve disminución

    Henry Cárdenas P.
    Estos son los nuevos precios de los combustibles; se registra una leve disminución
    Los nuevos precios de los combustibles regirán desde las 6:00 a.m. del viernes 3 hasta las 5:59 a.m. del viernes 17 de octubre. Archivo

    A partir de este viernes 3 de octubre entrarán en vigencia los nuevos precios de los combustibles, que registrarán una leve disminución, informó la Secretaría Nacional de Energía.

    De acuerdo con la nueva tabla de precios, la gasolina de 91 octanos se venderá a $0.86 por litro ($3.27 por galón), mientras que la de 95 octanos costará $0.91 por litro ($3.46 por galón). La de 91 octanos bajará dos centavos por litro y la de 91 octanos un centavo, en comparación con el costo anterior.

    Con respecto al diésel, se informa que el precio por litro será de $0.84 ($3.18 por galón). Se registra un aumento de un centavo por litro.

    Los nuevos precios de los combustibles regirán desde las 6:00 a.m. del viernes 3 hasta las 5:59 a.m. del viernes 17 de octubre.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Leer Más

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Aprehenden a 22 colombianos y decomisan 4 envases con oro en Guna Yala, tras operativo contra la minería ilegal. Leer más
    • Allanan dos residencias y hallan más de 3 mil cajas de zapatos sin respaldo legal. Leer más
    • Segundo pago del PASE-U 2025 inicia el 1 de octubre en dos provincias. Leer más
    • Construcción subterránea de la Línea 3: tres métodos constructivos en marcha simultáneamente. Leer más
    • Fiscalía anticorrupción fracasa en intento de agravar medidas cautelares al exdirector de Ifarhu. Leer más
    • ¿Cuánto subirán los salarios en Panamá? Estos son los sectores mejor pagados. Leer más
    • IMA venderá cajas navideñas con jamón incluido a $15 en Panamá. Leer más