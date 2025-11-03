Estos son los principales destinos de los panameños en fiestas patrias

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Desde el 28 de octubre comenzó la temporada de viajes de los panameños, en vísperas de los días de asueto por las fiestas patrias, con una alta afluencia de pasajeros saliendo del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Entre los destinos internacionales más demandados por los panameños durante este periodo destacan Miami, Bogotá, Orlando, Cancún, Medellín, Cartagena y República Dominicana, según el reporte del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

A nivel nacional, la provincia de Chiriquí figura como uno de los principales puntos turísticos para quienes optan por el turismo interno.

El Aeropuerto Internacional de Tocumen, prevé el ingreso y salida de alrededor de 192,000 viajeros adicionales en la temporada que comenzó el pasado martes 28 de octubre y que se extenderá hasta el 11 de noviembre, con motivo de las celebraciones de las fiestas patrias en Panamá.

El 1 de noviembre fue el día de mayor movimiento de salidas, con 12,778 pasajeros, mientras que el 5 de noviembre se espera el mayor flujo de llegadas, con 11,698 viajeros.

Las cifras de 2025 contrastan con las de las fiestas patrias de 2024 cuando se esperaban más de 100,000 viajeros.

Entre enero y septiembre de este año la terminal aérea de Tocumen movilizó a más de 15.4 millones de pasajeros, 1.1 millones de personas adicionales al mismo período de 2024.

Las autoridades aeroportuarias reforzaron su plan operativo especial en coordinación con el Servicio Nacional de Migración, la Policía Nacional, la Autoridad Nacional de Aduanas y las autoridades de Cuarentena, además de sus propios departamentos de Seguridad, Servicio al Pasajero y Mantenimiento.

Todas estas unidades han incrementado su personal durante los días y horas de mayor afluencia con el fin de garantizar la fluidez en las operaciones.

Actualmente, 14 aerolíneas de pasajeros operan en Tocumen, con rutas directas a cerca de 90 destinos, movilizando un promedio diario superior a 60,000 personas.

Este flujo convierte a la terminal panameña en uno de los centros de conexión aérea más dinámicos del hemisferio occidental.

Las aerolíneas recomiendan a los pasajeros llegar tres horas antes del vuelo para completar cómodamente los procesos de check-in, controles de seguridad y migración, además de verificar la vigencia de sus documentos de viaje y permisos para menores de edad. Tocumen recuerda que cuenta con dos terminales de pasajeros, por lo que se sugiere confirmar con antelación la terminal de salida a través de su aerolínea. Un servicio gratuito de transporte interterminal (shuttle) opera entre la puerta 209 de la Terminal 2 y las salas 104-105 de la Terminal 1.

Estas son las fechas patrias panameñas

Panamá celebra el 3 de noviembre la Separación de Colombia (1903), acontecimiento que marcó el inicio de la República.

El 4 de noviembre se honra el Día de los Símbolos Patrios, en reconocimiento a la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional.

El 5 de noviembre, el país conmemora la Consolidación de la Separación en la provincia de Colón.

Luego, el 10 de noviembre se celebra el Grito de Independencia de la Villa de Los Santos y finalmente el 28 de noviembre Panamá conmemora su Independencia de España (1821).