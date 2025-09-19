Panamá, 19 de septiembre del 2025

    NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Mercado laboral

    Estos son los salarios mínimos vigentes en Panamá para 2025

    Katiuska Hernández
    El salario medio se vovlerá a revisar este año. En noviembre comienza la revisión. Elysée Fernández

    Desde el 16 de enero de 2024 y hasta finales de este año 2025 están vigentes estos salarios mínimos según la actividad económica y regiones. La última revisión se ejecutó a finales de 2023 y fue aprobada en enero de 2024.

    Salario mínimo será revisado a partir de noviembre; Mitradel instalará la Comisión Nacional

    En esa oportunidad se contempló un aumento de 4.5% para pequeñas y medianas empresas, 6% para grandes empresas y 7% para el sector bananero.

    El salario mínimo promedio que está vigente es de 636.80 dólares, con un máximo de 1,015.03 dólares en sectores como el de técnicos aeronáuticos.

    La tasa más baja corresponde a las pequeñas y medianas empresas del sector agrícola y ganadero, con 341.12 dólares mensuales.

    En total, existen 53 tasas salariales para 73 actividades económicas en todo el país, distribuidas entre la región 1 (distritos como Panamá, Colón, San Miguelito, David, Santiago, La Chorrera, Arraiján, Chitré, Penonomé, entre otros) y la región 2 (resto del país).

    Se contempla que en noviembre se instale la Comisión Nacional del Salario Mínimo que hará la revisión para ajustar los montos para los años 2026-2027.

    Conozca cuáles son los actuales salarios por sectores en el país

    Agricultura y ganadería:

    Pequeña empresa: de 1.57 a 1.64 dólares por hora.

    Gran empresa: de 1.94 a 2.06 dólares por hora.

    Agroindustrias:

    • Pequeña empresa agrícola: de 1.60 a 1.67 dólares por hora.

    • Gran empresa agrícola: de 1.96 a 2.08 dólares por hora.

    • Pequeña procesadora: de 2.27 a 2.37 dólares por hora en región 1 y de 1.91 a 2.00 en región 2.

    • Gran empresa procesadora: de 2.81 a 2.98 en región 1 y de 2.31 a 2.45 en región 2.

    Industrias manufactureras:

    • Pequeña empresa: de 2.22 a 2.32 dólares por hora en región 1 y de 1.87 a 1.95 en región 2.

    • Gran empresa: de 2.91 a 3.08 dólares por hora en región 1 y de 2.42 a 2.54 en región 2.

    Construcción:

    • De 3.27 a 3.47 dólares por hora en región 1.

    • De 3.08 a 3.26 dólares por hora en región 2.

    Comercio al por mayor:

    • Región 1: de 2.81 a 3.47 dólares por hora.

    • Región 2: de 2.30 a 2.44 dólares por hora.

    Comercio al por menor:

    • Pequeña empresa: de 2.27 a 2.37 dólares por hora en región 1 y de 1.90 a 1.99 en región 2.

    • Gran empresa: de 2.81 a 2.98 dólares por hora en región 1 y de 2.30 a 2.44 en región 2.

    Hoteles:

    • Pequeña empresa: de 2.22 a 2.38 dólares por hora en región 1 y de 1.87 a 1.98 en región 2.

    • Gran empresa: de 2.88 a 2.92 dólares por hora en región 1 y de 2.25 a 2.39 en región 2.

    Restaurantes:

    • Pequeña empresa: de 2.22 a 2.32 dólares por hora en región 1 y de 1.87 a 1.95 en región 2.

    • Gran empresa: de 2.88 a 3.05 dólares por hora en región 1 y de 2.36 a 2.50 en región 2.

    Trabajadores domésticos:

    • Región 1: de 315 a 340 dólares mensuales.

    • Región 2: de 290 a 315 dólares mensuales.

    Katiuska Hernández

    Periodista seccion economía.


