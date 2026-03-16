Estos son los sectores con más oportunidades de empleo en Panamá en 2026

Los sectores de información, hospitalidad, finanzas y construcción encabezan las perspectivas de contratación de personal en Panamá para el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo elaborada por ManpowerGroup, que recoge la opinión de más de 200 empleadores en el país.

El informe señala que el sector de información lidera las expectativas de empleo con una proyección del 64%, seguido por hospitalidad con 63%, finanzas y seguros con 50%, construcción y bienes raíces con 48%, y comercio y logística con 45%.

Expectativas de empleo por sector en Panamá.

En contraste, sectores como servicios profesionales, científicos y técnicos registran una expectativa de contratación del 34%, mientras que el sector público, salud y servicios sociales reporta 29%, ambos por debajo del promedio nacional.

Según el estudio, Panamá registra una tendencia neta de empleo de 44%, esto quiere decir que hay muchas más empresas que planean contratar personal que las que planean reducir su plantilla.

Este desempeño posiciona al país en el quinto lugar a nivel mundial en perspectivas de empleo, con un resultado 13 puntos por encima del promedio global.

La noticia llega en el mejor de los momentos, justo cuando Panamá enfrenta un desempleo del 10.4% y una informalidad del 47%.

“Los resultados muestran una clara recuperación en las intenciones de contratación, con una tendencia neta de empleo de 44%, lo que representa un incremento significativo frente al trimestre anterior y al mismo periodo del año pasado, posicionando a Panamá entre los países con mejores perspectivas a nivel mundial”, señaló Dadhjy Jimenez, representante de la firma.

Tendencia de empleo en Panamá para el 2026.

Escasez de talento

A pesar de las expectativas positivas de contratación, los empleadores continúan enfrentando dificultades para encontrar personal calificado.

El estudio, que consultó a 39 mil empleadores en 41 países, revela que más de siete de cada diez empresas en el mundo reportan problemas para cubrir vacantes en 2026.

En el caso de Panamá, las posiciones más difíciles de llenar se concentran en áreas como ventas y marketing, atención al cliente, ingeniería y desarrollo y aplicación de modelos de inteligencia artificial.

Las empresas también están priorizando habilidades transversales como comunicación, trabajo en equipo, profesionalismo y ética laboral, adaptabilidad, liderazgo y pensamiento crítico orientado a la resolución de problemas.

Para enfrentar la escasez de talento, los empleadores han comenzado a aplicar estrategias como la ampliación de sus bolsas de talento, el fortalecimiento de programas de capacitación y reconversión laboral (upskilling y reskilling) y una mayor flexibilidad en los horarios de trabajo.

Sectores más afectados por la falta de talento

A nivel global, los sectores que reportan mayor impacto por la escasez de talento son manufactura (84%), información (73%) y finanzas (72%), seguidos por construcción y bienes raíces y hospitalidad (60%).

También se ven afectados el sector público, salud y servicios sociales (57%), recursos naturales (57%), servicios profesionales, científicos y técnicos (52%), así como comercio y logística (50%).

Dinamismo en empresas pequeñas

El informe también muestra diferencias en las expectativas de contratación según el tamaño de las empresas.

Las pequeñas y medianas empresas, con entre 10 y 249 empleados, reportan las perspectivas más altas de crecimiento, con una expectativa de contratación del 53%.

En cambio, las organizaciones de más de 5,000 colaboradores anticipan una contracción de -21%, lo que refleja un comportamiento desigual entre los distintos segmentos empresariales.

“Los resultados reflejan expectativas de contratación sólidas para el segundo trimestre de 2026, con sectores como información y hospitalidad liderando el crecimiento. Si bien algunas industrias se ubican por debajo del promedio nacional, el panorama general confirma un entorno laboral dinámico y con proyecciones optimistas”, indicó Jiménez.