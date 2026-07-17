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    INEC

    Estos son los sectores que más crecieron hasta mayo de 2026

    La disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, lo cual se mide a través de los permisos, estuvo entre los factores que influyeron para que el sector construcción tuviera un comportamiento desfavorable.

    Henry Cárdenas P.
    Estos son los sectores que más crecieron hasta mayo de 2026
    El Canal de Panamá volvió a impulsar el sector transporte. Archivo

    Impulsado por el dinamismo en sectores como comercio, transporte y hotelería, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 5.19% hasta mayo de 2026, superando el 2.95% registrado el mismo mes de 2025.

    El Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República resalta que el sector comercio se vio favorecido por el buen desempeño del comercio minorista y mayorista local, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y la venta de automóviles nuevos.

    En cuanto al transporte, se explica que el dinamismo provino de los ingresos por peajes y toneladas netas en el Canal de Panamá, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario.

    Sobre la intermediación financiera, se resalta que presentó resultados positivos en depósitos externos, cartera crediticia y en la suscripción de primas de seguros (especialmente en salud, automóviles y vida).

    La industria manufacturera fue impulsada por la elaboración de productos alimenticios (procesamiento de carnes y derivados del tomate) y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

    En el sector de hoteles y restaurantes se adelantó que mantuvo una tendencia al alza producto de un mayor flujo de turistas, lo que incrementó la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos de comida.

    De cara al sector agropecuario, el reporte del INEC indica resultados positivos en la cría de aves, ganado vacuno y porcino, además del cultivo de banano para exportación.

    Sin embargo, sectores como la construcción, la captura de pescado para exportación y la generación de energía hidráulica presentaron un desempeño desfavorable durante este periodo.

    La disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, lo cual se mide a través de los permisos, estuvo entre los factores que influyeron para que el sector construcción tuviera un comportamiento desfavorable.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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