Estos son los sectores que más crecieron hasta mayo de 2026

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, lo cual se mide a través de los permisos, estuvo entre los factores que influyeron para que el sector construcción tuviera un comportamiento desfavorable.

Impulsado por el dinamismo en sectores como comercio, transporte y hotelería, el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) registró un crecimiento interanual de 5.19% hasta mayo de 2026, superando el 2.95% registrado el mismo mes de 2025.

El Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República resalta que el sector comercio se vio favorecido por el buen desempeño del comercio minorista y mayorista local, las reexportaciones de la Zona Libre de Colón y la venta de automóviles nuevos.

En cuanto al transporte, se explica que el dinamismo provino de los ingresos por peajes y toneladas netas en el Canal de Panamá, el transporte aéreo y el movimiento de contenedores en el sistema portuario.

Sobre la intermediación financiera, se resalta que presentó resultados positivos en depósitos externos, cartera crediticia y en la suscripción de primas de seguros (especialmente en salud, automóviles y vida).

La industria manufacturera fue impulsada por la elaboración de productos alimenticios (procesamiento de carnes y derivados del tomate) y la producción de bebidas gaseosas y alcohólicas.

En el sector de hoteles y restaurantes se adelantó que mantuvo una tendencia al alza producto de un mayor flujo de turistas, lo que incrementó la ocupación hotelera y el consumo en establecimientos de comida.

De cara al sector agropecuario, el reporte del INEC indica resultados positivos en la cría de aves, ganado vacuno y porcino, además del cultivo de banano para exportación.

Sin embargo, sectores como la construcción, la captura de pescado para exportación y la generación de energía hidráulica presentaron un desempeño desfavorable durante este periodo.

La disminución del valor de las edificaciones, adiciones y reparaciones, lo cual se mide a través de los permisos, estuvo entre los factores que influyeron para que el sector construcción tuviera un comportamiento desfavorable.